Μεταβιβάσεις ακινήτων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχουν την δυνατότητα οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων για συστάσεις, τροποποιήσεις και καταργήσεις σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, εντός και εκτός του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ), από τις οποίες προκύπτει φόρος προς καταβολή.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας διευκολύνει περαιτέρω συμβολαιογράφους και φορολογούμενους στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους, δεδομένου ότι την περασμένη χρονιά υποβλήθηκαν πάνω από 14.000 δηλώσεις

Ποιες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Ειδικότερα υποβάλλονται ψηφιακά:

α) Αρχικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, σε περιοχές εντός συστήματος ΑΠΑΑ, εφόσον:

αφορούν τη σύσταση, τροποποίηση ή κατάργηση σύστασης οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών, με ή χωρίς κτίσματα,

πραγματοποιείται μεταβίβαση εμπραγμάτου δικαιώματος, διανομή, ανταλλαγή, συνένωση ακινήτων και

προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου

β) Αρχικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες αφορούν τη σύσταση ή τροποποίηση σύστασης ή κατάργηση σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών με ή χωρίς κτίσματα, για ακίνητα εκτός συστήματος ΑΠΑΑ, ανεξάρτητα από την υποχρέωση καταβολής φόρου

γ) Οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης, ή τροποποίησης σύστασης ή κατάργησης σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ»

Οι δηλώσεις αυτές:

συμπληρώνονται από πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη,

υποβάλλονται από τους υπόχρεους σε δήλωση ή τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών, ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, στη ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY, επιλέγοντας στη συνέχεια Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές παροχές, Δωρεές, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet,

εκκαθαρίζονται από την αρμόδια ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου

Οι απαλλαγές από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου διαμορφώνονται ως εξής:

– Για αγορά κατοικίας: Από άγαμο μέχρι 200.000 ευρώ. Από άγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι 250.000 ευρώ. Από έγγαμο μέχρι 250.000 ευρώ, ενώ από έγγαμο που παρουσιάζει αναπηρία, τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι 275.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

– Για αγορά οικοπέδου: Από άγαμο μέχρι 50.000, από έγγαμο μέχρι 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Αν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα παραπάνω αφορολόγητα όρια, η απαλλαγή χορηγείται μέχρι του αντίστοιχου αφορολόγητου ποσού και για την επιπλέον αξία οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων.

Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μίας θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου, είτε είναι ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες είτε παρακολουθήματα της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τετραγωνικά μέτρα, εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.

πηγή: enikonomia.gr