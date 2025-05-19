Ρεύμα: Στα 3 δισ. ευρώ οι απλήρωτοι λογαριασμοί - Σε πίεση τα νοικοκυριά

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν λογαριασμούς ρεύματος. Τα χρέη στην αγορά προμήθειας ξεπέρασαν τα 3 δισ.ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 1 δισ.ευρώ από το 2023.

Πρόκειται για ένα οξύ πρόβλημα που μοιάζει με άλυτο γρίφο, που προφανώς φέρνει σε δύσκολη θέση τους παρόχους ρεύματος οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Ταυτόχρονο η νέα έκρηξη των ληξιπρόθεσμών οφειλών καταδεικνύει την πίεση και την έμπρακτη αδυναμία νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους παρόχους ρεύματος. Υπάρχουν βεβαίως και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, που αποτελούν σημείο αναφοράς του προβλήματος και ένα «φαινόμενο» που δεν έχει περιοριστεί, παρά τα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αγορά ρεύματος είναι αντιμέτωπη μ’ αυτή τη δυσμενή συνθήκη. Να θυμίσουμε ότι στα χρόνια… μονοπωλίου της ΔΕΗ, τα «φέσια» είχαν εκτοξευτεί στα 2,8 δισ.ευρώ, γεγονός που δρομολόγησε ενέργειες και παρεμβάσεις για τον περιορισμό του φαινομένου. Το τελευταίο, πάντως, συνεχίζει ενισχυμένο, λαμβάνοντας ώθηση μεταξύ άλλων από τη «δράση» των στρατηγικών κακοπληρωτών. Πρόκειται για καταναλωτές που μετακινούνται από την μια εταιρεία στην άλλη αφήνοντας χρέη και αξιοποιώντας το γεγονός ότι ο προμηθευτής δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να δώσει εντολή αποκοπής ενός πελάτη για χρέη, εφόσον αυτός έχει μετακινηθεί σε άλλους πάροχους.

Στα 3,4 δισ. φέσια το 2024

Σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής (ΡΑΑΕΥ) για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το 2024, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές νοικοκυριών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων έφτασαν στα 3,4 δισ. ευρώ έναντι 2,4 δισ. ευρώ το 2023. Από αυτές τις ανεξόφλητες οφειλές τα 1,6 δισ. ευρώ προέρχονται από πελάτες που έχουν αλλάξει πάροχο και σε μεγάλο ποσοστό είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Η μερίδα του λέοντος των ανεξόφλητων οφειλών το 2024 προέρχεται από τη χαμηλή τάση, 2,4 δισ. ευρώ. Από αυτά, ποσό λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε οφειλές των νοικοκυριών (300 εκατ. υφισταμένων πελατών και 700 εκατ. υφιστάμενων παλαιών) και περί τα 900 εκατ. ευρώ σε οφειλές εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η «Καθημερινή», οι οφειλές πελατών στη μέση τάση (μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις) ανέρχονται στα 600 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ στα 350 εκατ. περίπου, ανέρχονται οι οφειλές πελατών στην υψηλή τάση (147 παροχές μεγάλων επιχειρήσεων).

Πηγή: sofokleousin.gr

