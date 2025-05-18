Ρεύμα: Η στροφή στα σταθερά τιμολόγια φέρνει νέα προϊόντα από τις εταιρείες προμήθειας

Καθώς οι καταναλωτές που επιλέγουν τα σταθερά "μπλε" τιμολόγια ρεύματος για να αποφεύγουν τα "σκαμπανεβάσματα" των τιμών στη διάρκεια του έτους πλησιάζουν - αν δεν έχουν ξεπεράσει - το ένα εκατομμύριο, οι προμηθευτές ετοιμάζουν νέα προϊόντα για το ρεύμα στην εν λόγω κατηγορία.

Μεταξύ αυτών και συμβόλαια με σταθερά τιμολόγια διάρκειας μικρότερης από 12 μήνες, τα οποία καταργήθηκαν προ ολίγων μηνών αλλά όπως φαίνεται επανέρχονται τώρα.

Τα νέα προϊόντα συνδυάζουν σταθερότητα στις χρεώσεις αλλά με παραλλαγές και διαφοροποιήσεις που συνδυάζονται με το "προφίλ" των επιμέρους ομάδων καταναλωτών. Πρακτικά, όπως ανέφερε στέλεχος μεγάλης εταιρείας προμήθειας στο ΑΠΕ, όσα τιμολόγια δεν συνδέονται με ρήτρες (π.χ. χονδρεμπορικής ή άλλης τιμής) θα πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία των σταθερών τιμολογίων.

Μια εικόνα των νέων προϊόντων που σχεδιάζουν οι προμηθευτές προκύπτει από τη διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για το πλαίσιο εποπτείας της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

