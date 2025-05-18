ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 18:11
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ρεύμα: Η στροφή στα σταθερά τιμολόγια φέρνει νέα προϊόντα από τις εταιρείες προμήθειας
ρεύμα
clock 20:32 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Καθώς οι καταναλωτές που επιλέγουν τα σταθερά "μπλε" τιμολόγια ρεύματος για να αποφεύγουν τα "σκαμπανεβάσματα" των τιμών στη διάρκεια του έτους πλησιάζουν - αν δεν έχουν ξεπεράσει - το ένα εκατομμύριο, οι προμηθευτές ετοιμάζουν νέα προϊόντα για το ρεύμα στην εν λόγω κατηγορία.

Μεταξύ αυτών και συμβόλαια με σταθερά τιμολόγια διάρκειας μικρότερης από 12 μήνες, τα οποία καταργήθηκαν προ ολίγων μηνών αλλά όπως φαίνεται επανέρχονται τώρα.

Τα νέα προϊόντα συνδυάζουν σταθερότητα στις χρεώσεις αλλά με παραλλαγές και διαφοροποιήσεις που συνδυάζονται με το "προφίλ" των επιμέρους ομάδων καταναλωτών. Πρακτικά, όπως ανέφερε στέλεχος μεγάλης εταιρείας προμήθειας στο ΑΠΕ, όσα τιμολόγια δεν συνδέονται με ρήτρες (π.χ. χονδρεμπορικής ή άλλης τιμής) θα πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία των σταθερών τιμολογίων.

Μια εικόνα των νέων προϊόντων που σχεδιάζουν οι προμηθευτές προκύπτει από τη διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για το πλαίσιο εποπτείας της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαβάστε επίσης:

Λαγκάρντ: Η ενίσχυση του ευρώ απέναντι στο δολάριο είναι αντίθετη στην κοινή λογική αλλά έχει την εξήγησή της

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο ανασφάλιστα οχήματα με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας -Πρόστιμα έως 30.000 ευρώ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τιμολόγια Ρεύμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis