Λαγκάρντ: Η ενίσχυση του ευρώ απέναντι στο δολάριο είναι αντίθετη στην κοινή λογική αλλά έχει την εξήγησή της

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η πρόσφατη άνοδος του ευρώ έναντι του δολαρίου είναι συνέπεια των απρόβλεπτων πολιτικών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και αποτελεί μια ευκαιρία για την Ευρώπη.

"Είναι εντυπωσιακό να σημειωθεί ότι σε μια περίοδο αβεβαιότητας, όπου κανονικά θα έπρεπε να είχαμε σημαντική ανατίμηση του δολαρίου, συνέβη το αντίθετο: το ευρώ ανατιμήθηκε έναντι του δολαρίου", δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune Dimanche. "Είναι ενάντια στην κοινή λογική, αλλά δικαιολογείται από την αβεβαιότητα και την απώλεια εμπιστοσύνης μέρους των χρηματοπιστωτικών αγορών στις πολιτικές της αμερικανικής κυβέρνησης".

Απηχώντας προηγούμενα σχόλια, η Λαγκάρντ δήλωσε στη συνέντευξή της ότι η ενίσχυση του ευρώ "περισσότερο από απειλή, αποτελεί ευκαιρία" και ότι "οι ηγέτες πρέπει να επιταχύνουν τις διαδικασίες εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

"Σε μια εποχή που βλέπουμε το κράτος δικαίου, το δικαστικό σύστημα και τους εμπορικούς κανόνες να αμφισβητούνται από τις ΗΠΑ, όπου η αβεβαιότητα είναι διαρκής και ανανεώνεται καθημερινά, η Ευρώπη δικαίως θεωρείται ως μια περιοχή οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας με ένα υγιές νόμισμα και μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα", είπε.

Η Λαγκάρντ ανέδειξε τα διακυβεύματα του ψηφιακού ευρώ και της ενιαίας κεφαλαιαγοράς, λέγοντας ότι "υπάρχει ένα κύμα πιο ισχυρό υπέρ τους από οτιδήποτε έχω δει σε έξι χρόνια της θητείας μου". "Πρέπει επίσης να επιτύχουμε εναρμόνιση της εποπτείας, όπως καταφέραμε να κάνουμε στον τραπεζικό τομέα", πρόσθεσε.

Οι επενδυτές σπεύδουν να εγκαταλείψουν το αμερικανικό δολάριο μέχρι στιγμής φέτος, με αποτέλεσμα να υποχωρεί έναντι κάθε άλλου σημαντικού νομίσματος που παρακολουθεί το Bloomberg. Αυτό αντανακλά σε μεγάλο βαθμό ανησυχίες για τις πολιτικές του πρόεδρου Τραμπ, που ξεκινούν από τις ανατρεπτικές δασμολογικές πολιτικές που θα μπορούσαν να βλάψουν την οικονομία της χώρας έως τις απειλές για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Η Λαγκάρντ δεν είναι η μοναδική στον κορυφή της ΕΚΤ που λέει ότι η Ευρώπη και το ευρώ διάγουν αυτή τη στιγμή μια κρίσιμη συγκυρία στην ιστορία τους. Ο αντιπρόεδρός της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, έχει δηλώσει ότι το ευρώ θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση στο δολάριο ως αποθεματικό νόμισμα εάν η Ευρώπη αυξήσει τις προσπάθειές της για ολοκλήρωση.

Ομοίως και το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ιζαμπέλ Σνάμπελ είχε δηλώσει νωρίτερα το Σάββατο: "Έχουμε τώρα μια ιστορική ευκαιρία να ενισχύσουμε περαιτέρω τον διεθνή ρόλο του ευρώ".

