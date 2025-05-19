Ιερέας χωριού έσωσε τη ζωή ενός παιδιού 2 ετών
clock 17:11 | 19/05/2025
Ιερέας σε χωριό της Λήμνου έσωσε τη ζωή ενός παιδιού 2 ετών, κάνοντας του ΚΑΡΠΑ 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το παιδί επανήλθε δύο φορές στη ζωή, λόγω της προσπάθειας που κατέβαλε ο ιερέας. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του νησιού.

Ο ιερέας είχε εκπαιδευτεί στο παρελθόν στις πρώτες βοήθειες από εθελοντές εκπαιδευτές Τομέα Υγείας του Περιφερειακού Τμήματος Λήμνου-Αγίου Ευστράτιου. O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσκαλεί όλους τους πολίτες να εκπαιδευτούν στις πρώτες βοήθειες, οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για να σωθεί μια ζωή που βρίσκεται σε κίνδυνο.

