Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας: Τιμά την Ημέρα Γενοκτονίας των Ποντίων

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, σήμερα, 19 Μαΐου 2025, δια του Προέδρου της Λάζαρου Κυρίζογλου και δια των Μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, τιμά την μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει:

Ταυτόχρονα, η ΚΕΔΕ, θυμάται και τιμά τους γονείς και τους αδελφούς μας, οι οποίοι διωγμένοι από τον τόπο τους, αναζήτησαν στην κοινή πατρίδα, ζωή και προκοπή. «Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο.» Με έναν στίχο μόνο, ο ανώνυμος ποιητής του δημοτικού τραγουδιού του Πόντου, μας υπενθυμίζει ότι ο προσφυγικός ελληνισμός προορίζεται να ζήσει και να μεγαλουργήσει.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας τιμά την Ημέρα , εργαζόμενη όλο τον χρόνο για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Με την Ειδική Επιτροπή για τον Προσφυγικό Ελληνισμό, που ανασυγκροτήθηκε και δραστηριοποιήθηκε με τον Διακριτικό Τίτλο «Αλησμόνητες Πατρίδες», η ΚΕΔΕ μελετά και σχεδιάζει δράσεις δικτύωσης όλων των Δήμων της Ελλάδας.

Οι Δήμαρχοι των πόλεων με προσφυγικό στοιχείο , από κοινού με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, πολύ σύντομα θα παρουσιάσουν το Δίκτυο των Μουσείων Προσφυγικού Ελληνισμού – μία κοινή και συντονισμένη προσπάθεια πολλών, προκειμένου με την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών να δοθεί υπεραξία στο έργο του καθενός και να αποκτήσει η πρωτοβουλία όλων μεγαλύτερη διεισδυτικότητα στη σημερινή κοινωνία .

Η ΚΕΔΕ, μέσα από δράσεις ενημερωτικές, εκδηλώσεις ιστορικού περιεχομένου, εκδηλώσεις μνήμης και πολιτισμού, με αναφορά στις Αλησμόνητες Πατρίδες , επιθυμεί να συμβάλει στη γενικότερη προσπάθεια όλων των Δήμων της Ελλάδας να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη, δημιουργικά να την επεξεργαστούν και να την επικοινωνήσουν στη νέα γενιά, καθιστώντας την πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους τους Έλληνες ,στη σύγχρονή δυναμική εποχή μας.

