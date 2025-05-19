Κολομβία: Μοντέλο δολοφονήθηκε από άνδρα που ήταν μεταμφιεσμένος σε ντελιβερά (βίντεο)
clock 15:48 | 19/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Θύμα άγριας δολοφονίας έπεσε ένα 22χρονο μοντέλο στην Κολομβία από άνδρα που ήταν μεταμφιεσμένος σε ντελιβερά.

Το μοντέλο Μαρία Χοσέ Εστουπινιάν δολοφονήθηκε στις 13:00 το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης (15.5.25) όταν ο δράστης την κάλεσε να βγει από το σπίτι της στην πόλη Κουκουτά στη βορειοανατολική Κολομβία, με τη δικαιολογία ότι ήθελε να της παραδώσει ένα δέμα.

Όταν η 22χρονη εμφανίστηκε ο άνδρας την πυροβόλησε και τη σκότωσε.

Μάλιστα, βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τα ουρλιαχτά της κοπέλας αλλά και τη διαφυγή του δράστη.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στην Κολομβία, η δολοφονία της 22χρονης έγινε μια ημέρα αφού η ίδια είχε κερδίσει αποζημίωση περίπου 6.200 ευρώ μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του πρώην συντρόφου της.

Κατά τις ίδιες πηγές στο πρόσωπο αυτό, τον πρώην σύντροφο της 22χρονης, έχουν στραφεί οι έρευνες της αστυνομίας που θεωρεί ότι οι δύο υποθέσεις σχετίζονται.

Η 22χρονη που δολοφονήθηκε ήταν φοιτήτρια στο τμήμα Κοινωνικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο της Παμπλόνια ενώ είχε δραστηριότητα στα social media.

Η δολοφονία της Κολομβιανής έγινε λίγες μέρες μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκε από πυροβολισμούς μέσα στο ινστιτούτο αισθητικής που διατηρούσε μια 23χρονη influencer στο Μεξικό.

