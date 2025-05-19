Γερμανού: «Μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου, ο κύριος Δανίκας είχε πει ότι είναι ντροπή να ασχολούμαστε με την ατάλαντη»

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε στην εκπομπη Breakfast και αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που ακούγονται κάθε χρόνο για την ελληνικές αποστολές στη Eurovision και τι είχαν ακουστεί για την Έλενα Παπαρίζου το 2005.

"Για την Έλενα Παπαρίζου δε μπορώ να θυμηθώ ακριβώς αν είχε δεχτεί αρνητικά σχόλια, αλλά θυμάμαι ότι κάποιοι είχαν πει ότι είναι ένα σαχλοτράγουδο και δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Αυτό το θυμάμαι, ότι είναι σαχλοτράγουδο. Θυμάμαι όμως πάρα πολύ έντονα την αρνητική κριτική που δέχτηκε η Έλενα Παπαρίζου, όταν γυρίσαμε νικητές πια. Αυτό δε θα το ξεχάσω", είπε η παρουσιάστρια.

"οταν γυρίσαμε με το πρώτο βραβείο, θυμάμαι ότι ήμουν καλεσμένη σε ένα πάνελ εκπομπής με την Έλλη Στάη, και θυμάμαι – εγώ ήμουν με skype – και θυμάμαι ότι ένας από τους καλεσμένους ήταν ο κύριος Δανίκας, ο κριτικός, ο οποίος είχε πει ότι είναι ντροπή που ασχολούμαστε με αυτό το τραγούδι και αυτή την ατάλαντη, με το βρακί της Παπαρίζου. Είχε πει κάτι τέτοιο", πρόσθεσε.

