Την Τρίτη απολογείται η μητέρα για τα σημάδια από κάψιμο στα παιδιά της

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί το πρωί της Τρίτης (20/5) η 32χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται ότι προκάλεσε σωματικά τραύματα στα παιδιά της, ηλικίας πέντε και έξι ετών, στη Λάρισα.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι ιδιαίτερα σοβαρή καθώς πρόκειται για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης με την επιβαρυντική περίσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Συγκεκριμένα η διάταξη, που παραπέμπει σε πράξη βασανισμού, αναφέρει πως: «Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου συνιστά μεθο­δευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωμα­τικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, ή ψυχικού πόνου, ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως με την παρατεταμένη απομόνωση του θύματος, επιβάλ­λεται κάθειρξη. Αν το θύμα είναι ανήλικος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών».

Όπως μεταδίδει το larissanet.gr, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά, το βράδυ του Σαββάτου η γυναίκα πήγε με τα παιδιά της στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, καθώς ένα εξ αυτών αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα αναπνευστικού τύπου. Εκεί οι γιατροί, που εξέτασαν το παιδί, διαπίστωσαν πως έφερε σημάδια που παρέπεμπαν σε κάψιμο από καύτρα τσιγάρου. Αφού εντόπισαν παρόμοια σημάδια και στο άλλο παιδί ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε την επόμενη ημέρα διαπιστώθηκαν και παλιότερα σημάδια από κάψιμο, γεγονός που θορύβησε τις αρχές για ιστορικό κακοποίησης.

Η γυναίκα, η οποία είναι γνωστή στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων, πρόκειται να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή και εκτός από την ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη αντιμετωπίζει επίσης και την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο.

Σε ότι αφορά τα ανήλικα παιδιά, σήμερα εξετάστηκαν από παιδοψυχολόγο και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, καθώς δεν υπάρχει κάποια δομή προσωρινής φιλοξενίας ανηλίκων.

Σημειώνεται πως για το περιστατικό έχει επιληφθεί το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

