Σημάδια από τσιγάρο στα κορμιά δύο παιδιών – Συνελήφθη η μητέρα τους

Το κουβάρι μίας σοβαρής υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκων φαίνεται πως ξετυλίγουν οι αρχές με πρωταγωνιστές δύο μικρά παιδιά και τη μητέρα τους.

Η 32χρονη μητέρα το περασμένο Σάββατο μετέβη στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με τα δύο της παιδιά έξι και πέντε ετών, καθώς το ένα, κοριτσάκι, αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Από την εξέταση οι γιατροί διαπίστωσαν πως το εξάχρονο κορίτσι έφερε αρκετά τραύματα στο σώμα του τα οποία παρέπεμπαν σε σημάδια από κάψιμο με καύτρα τσιγάρου. Αμέσως εξέτασαν και το πεντάχρονο αγόρι, στο οποίο επίσης διαπιστώθηκαν αντίστοιχα σημάδια.

Η μητέρα, σύμφωνα με το onlarissa συνελήφθη για να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ τα δύο παιδιά νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης:

Έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων στην Αθήνα!

Συγκλονίζει η μητέρα της Έμμας: «Η επιθυμία της έγινε πράξη» - Τι λέει η 32χρονη λήπτρια