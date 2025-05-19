Έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων στην Αθήνα!
ΕΚΑΒ - διασώστης
clock 07:20 | 19/05/2025
newsroom ekriti.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής μετά από τηλεφώνημα στην πυροσβεστική για πτώση ατόμου από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων στην Λουίζης Ριανκούρ 64 στην Αθήνα.



Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα για να συνδράμουν στο έργο της αστυνομίας, όπως επίσης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.



Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άνδρα 25 ετών ο οποίος φαίνεται πως αυτοκτόνησε, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.



Ο άνδρας έπεσε  στην ταράτσα του σούπερ μαρκετ «Σκλαβενίτης» που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον  Πύργο.  



Λίγο πριν τις 2 τα  ξημερώματα κατάφεραν να πάρουν το πτώμα του άτυχου άνδρα. Την ίδια ώρα η αστυνομία λάμβανε καταθέσεις απ' όσους ήταν στο σημείο. 



Σύμφωνα με μαρτυρίες ο άνδρας φαίνεται να διασκέδαζε στο εστιατόριο-μπαρ που βρίσκεται στην κορυφή του Πύργου Απόλλων.

Εκαβ Αυτοκτονία Αστυνομία
