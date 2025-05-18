Νέος ΚΟΚ: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές - Πότε αφαιρείται το δίπλωμα και πόσο φθάνουν τα πρόστιμα

Την αυστηροποίηση - σε σημαντικό βαθμό - του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δρομολογεί, όπως αναφέρει η Real News, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς η κυβέρνηση στοχεύει στον δραστικό περιορισμό των θανάτων στην άσφαλτο εντός των ορίων του αστικού ιστού.

Το αρμόδιο υπουργείο επεξεργάζεται τη θέσπιση αυστηρότερων διοικητικών, αλλά και ποινικών κυρώσεων για μια σειρά από παραβάσεις, που εκτείνονται από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου έως την παραβίαση του φωτεινού σηματοδότη και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το κινητό τηλέφωνο, η οδήγηση και ο νέος ΚΟΚ

Για τη χρήση κινητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης ο σημερινός ΚΟΚ προέβλεπε αφαίρεση της άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του, η χρήση κινητού τηλεφώνου θα επισύρει επιβολή προστίμου ύψους 350 ευρώ, αλλά και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και το χρονικό διάστημα αφαίρεσης της άδειας στις 180 ημέρες, ενώ εφόσον, σύμφωνα με τη Real News, υπάρξει δεύτερη υποτροπή εντός πενταετίας, στον οδηγό θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και η αφαίρεση άδειας θα ισχύσει για ένα έτος.

Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, που επιφέρει βαριά σωματική βλάβη ή ακόμη χειρότερα θάνατο, προβλέπονται οι ποινές του ποινικού κώδικα για την επίκινδυνη οδήγηση, που εμπερικλείουν και κάθειρξη.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και νέος ΚΟΚ

Σε ό,τι αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ από 0,50 έως 0,80 g/l ο σημερινός ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο ύψους από 200 έως 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες και ποινική δίωξη σε σοβαρές περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις προωθούμενες προβλέψεις, καθιερώνονται σύγχρονοι τρόποι ανίχνευσης του αλκοόλ, που καλύπτουν και τρόπους ανίχνευσης ουσιών. Τα πρόστιμα με τον νέο ΚΟΚ αυστηροποιούνται, όπως και οι μέρες αφαίρεσης άδειας του διπλώματος οδήγησης.

