ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 02:51
Η Κλαυδία στην 6η θέση στην Eurovision
clock 02:07 | 18/05/2025
newsroom ekriti.gr

Ολοκληρώθηκε ο Μεγάλος Τελικός του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου στη Βασιλεία της Ελβετίας με την Αυστρία και τον τενόρο JJ να βρίσκεται στην πρώτη θέση και την Ελλάδα μας με την Κλαυδία και την “Αστερομάτα” στην 6η θέση 

Ο 23χρονος τενόρος Johannes Pietsch (JJ), ανέβηκε στη σκηνή, στην ένατη θέση και αποθεώθηκε κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος της εμφάνισής του, μαγεύοντας την κατάμεστη αρένα του St. Jakobshalle.

Με το κομμάτι «Wasted Love» και συνδυάζοντας κλασικά και σύγχρονα στοιχεία με μία δόση pop και τέκνο, ο JJ σύμφωνα με τις στοιχηματικές δεν διεκδικεί μόνο μία θέση στον τελικό του Σαββάτου, αλλά και την πρωτιά στη φετινή Eurovision.

