Βατικανό: Σήμερα η ενθρόνιση του Λέοντα ΙΔ’ -Πλήθη πιστών και παγκόσμιοι ηγέτες στη μεγαλειώδη τελετή

Σήμερα θα τελεστεί στο Βατικανό, η ενθρόνιση του νέου Πάπα, Λέοντα ΙΔ’, σε μια λειτουργία που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της παποσύνης του.

Η τελετή αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 250.000 πιστούς στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, ενώ περισσότερες από 80 ξένες αποστολές βρίσκονται ήδη στη Ρώμη, μετατρέποντας το γεγονός σε θρησκευτικό αλλά και γεωπολιτικό επίκεντρο.

Τα σύμβολα και τα πρώτα μηνύματα

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο νέος Ποντίφικας θα λάβει το παλλίον και το δαχτυλίδι του ψαρά – παραδοσιακά σύμβολα παπικής εξουσίας. Ωστόσο, κάθε Πάπας διαμορφώνει το τελετουργικό με μικρές προσωπικές αλλαγές που, σύμφωνα με έμπειρους παρατηρητές, αποκαλύπτουν στοιχεία του χαρακτήρα και των προθέσεών του.

Ο Λέων ΙΔ’ έχει ήδη δείξει την πρόθεσή του να ισορροπήσει ανάμεσα στην παράδοση και τον εκσυγχρονισμό: επέλεξε την κλασική κόκκινη μοτσέτα – παραπέμποντας στον Βενέδικτο ΙΣΤ’ – αλλά διατήρησε τα μαύρα παπούτσια του, όπως έκανε και ο Φραγκίσκος. Το πρώτο του μήνυμα από το μπαλκόνι του Αγίου Πέτρου ξεκίνησε με τη λέξη «ειρήνη», δείχνοντας πως η γεωπολιτική σταθερότητα και ο διάλογος θα αποτελέσουν προτεραιότητες της παποσύνης του.

Οι προσωπικές του αποχρώσεις και η θεολογική του ταυτότητα

Ο καθηγητής θεολογίας Φραντσέσκο Τζορντάνο περιγράφει τον νέο Πάπα ως «ζεστό, προσεκτικό και καλό ακροατή». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Λέων ΙΔ’ αποτελεί ένα είδος «συνθετικής φιγούρας», που συνδυάζει την επικοινωνιακή δύναμη του Ιωάννη Παύλου Β’, τη στοχαστικότητα του Βενέδικτου και την κοινωνική ευαισθησία του Φραγκίσκου.

Η σημερινή του ομιλία κατά τη λειτουργία αναμένεται να λειτουργήσει ως «μανιφέστο» της νέας του πορείας. Όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος Μάρκο Γκριέγκο, «σε αυτή τη στιγμή θα αποκαλύψει τις θεματικές γραμμές που θα καθορίσουν τη νέα παποσύνη, τόσο σε θρησκευτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο».

Πλήθος ηγετών και ανεπίσημες διπλωματικές επαφές

Μεταξύ των ηγετών που βρίσκονται ήδη στη Ρώμη συγκαταλέγονται ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς, ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τη σύζυγό του, καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή.

Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ σχεδιάζει να αξιοποιήσει την παρουσία του στη Ρώμη για συναντήσεις με άλλους ηγέτες, με στόχο την ενίσχυση εμπορικών και πολιτιστικών δεσμών. Ο γραμματέας του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο προσωπικών συναντήσεων του νέου Πάπα με αρχηγούς κρατών, αναλόγως του διαθέσιμου χρόνου μετά τη λειτουργία.

Ένα μήνυμα ειρήνης σε έναν διαιρεμένο κόσμο

Από την πρώτη στιγμή της εκλογής του, ο Λέων ΙΔ’ έχει επιλέξει να τοποθετηθεί δημόσια για τις ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο. Στις δηλώσεις και στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλεί σε ειρηνική επίλυση των διαφορών και απορρίπτει τον μιλιταρισμό: «Τα όπλα δεν λύνουν προβλήματα. Μόνο τα επιδεινώνουν. Εκείνοι που σπέρνουν ειρήνη, μένουν στην ιστορία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αν και δεν αναμένεται κάποια επίσημη ειρηνευτική πρωτοβουλία στο περιθώριο της τελετής, η παρουσία τόσο πολλών ηγετών σε ουδέτερο έδαφος προσφέρει έδαφος για ανεπίσημες επαφές – όπως είχε συμβεί και στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, όπου Ζελένσκι και Τραμπ είχαν πρώτη επαφή μετά την ένταση στις σχέσεις τους.

Η σημερινή ενθρόνιση του Λέοντα ΙΔ’ δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό γεγονός. Είναι μια παγκόσμια στιγμή, όπου πίστη, διπλωματία και γεωπολιτική διασταυρώνονται. Και τα πρώτα του λόγια, οι κινήσεις του και οι επαφές του, θα διαμορφώσουν την εικόνα ενός Πάπα που καλείται να γεφυρώσει διαχωρισμούς – μέσα στην Εκκλησία αλλά και πέρα από αυτήν.