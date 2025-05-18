Γάζα: Τουλάχιστον 24 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά

Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 24 Παλαιστίνιους σε καταυλισμό σκηνών όπου βρίσκονταν οικογένειες εξαναγκαστικά εκτοπισμένων στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών σήμερα, καθώς οι μεσολαβητές φιλοξενούν έμμεσες διαπραγματεύσεις για ανακωχή ανάμεσα σε αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Το Ισραήλ επεκτείνει τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον θύλακο υπό πολιορκία, πολλαπλασιάζοντας τους βομβαρδισμούς, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους τις τελευταίες 72 ώρες.

Σύμφωνα με εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ανάμεσα στους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά. Δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλές σκηνές απανθρακώθηκαν.

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τόνισε πως οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους παρά την περιοδεία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε κράτη της περιοχής.

Το παλαιστινιακό κίνημα χαρακτήρισε τον βομβαρδισμό «νέο βάρβαρο έγκλημα» σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για την κλιμάκωση.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει κάνει ως τώρα σχόλιο για τον σημερινό βομβαρδισμό. Ανέφερε χθες πως διεξάγει εκτεταμένα πλήγματα σε τομείς της Λωρίδας της Γάζας στο πλαίσιο σχεδίου για την επίτευξη των στόχων του πολέμου.

Η Αίγυπτος και το Κατάρ, με υποστήριξη των ΗΠΑ, άρχισαν χθες νέο γύρο έμμεσων διαπραγματεύσεων των δυο πλευρών στη Ντόχα με σκοπό να συμφωνηθεί νέα κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ενήμερες για όσα διαμείφθηκαν αναφέρουν πως δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος καθώς κάθε πλευρά παρέμεινε αμετακίνητη στις θέσεις της.

