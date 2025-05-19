Αρκαλοχώρι: Στις φλόγες επιχείρηση με γεωργικά εφόδια - Μεγάλες ζημιές

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στο Αρκαλοχώρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία στο εσωτερικό διώροφου κτιρίου με γεωργικά εφόδια προκαλώντας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρές υλικές ζημιές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

