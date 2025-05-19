ΣΑΒ.30 Μαΐ 2026 09:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Αρκαλοχώρι: Στις φλόγες επιχείρηση με γεωργικά εφόδια - Μεγάλες ζημιές
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
clock 06:50 | 19/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στο Αρκαλοχώρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία στο εσωτερικό διώροφου κτιρίου με γεωργικά εφόδια προκαλώντας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρές υλικές ζημιές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Κατέληξε στα κρατητήρια γιατί είχε αφήσει τον σκύλο της μέσα στο αυτοκίνητο

Ηράκλειο: Περιπατητές εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα στην περιοχή του Γιούχτα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Αρκαλοχώρι Φωτιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis