Ηράκλειο: Περιπατητές εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα στην περιοχή του Γιούχτα

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής ένας άνδρας στην περιοχή του Γιούχτα στις Αρχάνες.

Τον άτυχο άνδρα - ηλικίας περίπου 60 ετών - βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του κάποιοι περιπατητές και ειδποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο με διασώστες, που διαπίστωσαν τον θάνατό του και μετέφεραν την σορό στο Ηράκλειο, στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Του πέρασαν χειροπέδες για ναρκωτικά και κροτίδες

Ηράκλειο: Νέα προσπάθεια απάτης - Μην πατήσετε το λινκ σε αυτό το μήνυμα