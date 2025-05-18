Ηράκλειο: Περιπατητές εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα στην περιοχή του Γιούχτα
clock 12:32 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής ένας άνδρας στην περιοχή του Γιούχτα στις Αρχάνες. 

Τον άτυχο άνδρα - ηλικίας περίπου 60 ετών - βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του κάποιοι περιπατητές και ειδποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο με διασώστες, που διαπίστωσαν τον θάνατό του και μετέφεραν την σορό στο Ηράκλειο, στο εφημερεύον νοσοκομείο. 

Φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

