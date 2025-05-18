Κρήτη: Του πέρασαν χειροπέδες για ναρκωτικά και κροτίδες
clock 12:11 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνελήφθη χθες (17.05.2025) από αστυνομικούς  του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και βεγγαλικών και αθυρμάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και στοχευμένων δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών,  αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες (17.05.2025) το μεσημέρι έρευνα  στην οικία  ημεδαπού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-216- γραμμάρια κάνναβης

-30- γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας

Χρηματικό ποσό -4.300- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

-5- κροτίδες

Ζυγαριά

Χειρόγραφες σημειώσεις

ναρκωτικα αγιος νικολαος

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Ναρκωτικα Άγιος Νικόλαος Κρήτης
