Πυροσβέστες: Δικαιώθηκαν για τα οφειλόμενα ρεπό - Πιστώνονται οι λογαριασμοί των δικαιούχων

Για δικαίωση και νίκη κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, αναφερόμενη στους 38 πυροσβέστες από το Ν. Λασιθίου οι οποίοι δικαιώθηκαν, όπως τονίζεται, μετά από αγωγή για την αποζημίωση των ρεπό που δεν τους χορηγήθηκαν από το 2016 έως το 2020!

Η ανακοίνωση:

"Ως Ένωση ανακοινώνουμε τη ΔΙΚΑΙΩΣΗ τριάντα οκτώ (38) συναδέλφων μας από το Νομό Λασιθίου μετά από αγωγή για την αποζημίωση των αναπαύσεων (ΡΕΠΟ), που δεν τους χορηγήθηκαν από τα έτη 2016 έως 2020, με τη στήριξη της ΠΟΕΥΠΣ και του νομικού της εκπροσώπου κ. Πενταγιώτη.

Οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι μας δικαιώνονται επειδή «…Η επί μακρόν και οπωσδήποτε πέραν του εύλογου χρόνου, στέρηση του δικαιώματος για χορήγηση ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής ανάπαυσης, η οποία άλλωστε έχει νόημα ως προς το λειτουργικό σκοπό της, εφόσον λαμβάνει χώρα σε χρονική συνάφεια με την επιπλέον απασχόληση, δύναται να επιφέρει στους εργαζόμενους ηθική βλάβη, συνιστάμενη στην προσβολή της επαγγελματικής υπόστασης και της προσωπικότητας τους και στην εξαιτίας της παράλειψης αυτής έκθεση της υγείας τους σε ψυχική και σωματική εξουθένωση.

Τούτο καθόσον το δικαίωμα των πάσης φύσης εργαζομένων και απασχολουμένων για ελεύθερο χρόνο, ως τακτικό διάλειμμα της εργασίας τους, υπηρετεί την υγεία και την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας, με την φυσική και ψυχική ανανέωση που προσφέρει η τακτική αργία στον εργαζόμενο άνθρωπο (άρθρα 5 παράγραφος 1, 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος) (πρβλ. Σ.τ.Ε. 26/2022, 535/2019, 100/2017)…», όπως αυτολεξεί αναγράφεται μεταξύ άλλων στην δικαστική απόφαση.

Η χρηματική αποζημίωση ήδη πιστώνεται στου προσωπικούς λογαριασμούς των συναδέλφων μας.

Ένα πρώτο βήμα είναι γεγονός. Συνεχίζουμε δυναμικά έως ότου η φυσική και πολιτική ηγεσία κοιτάξει την πυροσβέστρια και τον πυροσβέστη στα μάτια και αναγνωρίσει τον άνθρωπο".

