Τραμπ: Θα μιλήσω τηλεφωνικά με τον Πούτιν για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση στο Truth Social, ενημέρωσε πως θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.







Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει στην ανάρτησή του πως τη Δευτέρα στις 10:00 το πρωί θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στη συνέχεια θα επικοινωνήσει και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ενημέρωσε.







«Θα μιλήσω, τηλεφωνικά, με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν τη δευτέρα, στις 10:00 π.μ. τα θέματα της κλήσης θα είναι, η διακοπή του λουτρού αίματος που σκοτώνει, κατά μέσο όρο, περισσότερους από 5.000 Ρώσους και Ουκρανούς στρατιώτες την εβδομάδα, και το εμπόριο. Στη συνέχεια θα μιλήσω με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας και στη συνέχεια, μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι με διάφορα μέλη του ΝΑΤΟ. Ελπίζω ότι θα είναι μια παραγωγική ημέρα, θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός και θα τερματιστεί αυτός ο πολύ βίαιος πόλεμος, ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Ο θεός να μας ευλογεί όλους!», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Κίεβο: Πλήρη εκχώρηση των κατεχόμενων ζήτησε η Μόσχα στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές στις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη ζήτησαν η Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από όλες τις ουκρανικές επαρχίες που διεκδικεί η Μόσχα προτού τυχόν συμφωνήσουν σε μια εκεχειρία, δήλωσε σήμερα στο Reuters ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών.







Αυτό το αίτημα, μαζί με άλλα που ο Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Παρασκευής, υπερβαίνουν τους όρους ενός σχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας που οι ΗΠΑ πρότειναν τον περασμένο μήνα, έπειτα από διαβουλεύσεις με τη Μόσχα.







Οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, οι πρώτες απευθείας επαφές μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών εδώ και τρία χρόνια, έληξαν με μια συμφωνία για μια ανταλλαγή κρατουμένων, ωστόσο δεν επιτεύχθηκε καμία συμφωνία για εκεχειρία. Μια ουκρανική πηγή δήλωσε χθες ότι οι Ρώσοι έθεσαν όρους, τους οποίους περιέγραψε ως «μη βιώσιμους», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.







Κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης σήμερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ρωτήθηκε σχετικά με τους όρους που, σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο, έθεσε η Μόσχα, ωστόσο απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας πως οι συνομιλίες πρέπει να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.







Ο Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας για να αποκαλύψει λεπτομέρειες των συνομιλιών, είπε ότι οι Ρώσοι πρότειναν τους εξής όρους για μια ειρηνευτική συμφωνία:







* Την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από τις ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα και Λουχάνσκ και εφόσον αυτή λάβει χώρα μόνο τότε θα μπορέσει να υπάρξει εκεχειρία. Οι περιφέρειες τελούν σε μεγάλο ή μερικό έλεγχο από τις ρωσικές δυνάμεις, όμως ουκρανικά στρατεύματα συνεχίζουν να μάχονται για να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους τα εναπομείναντα τμήματα των περιοχών αυτών. Τέτοιο αίτημα δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο συμφωνίας που είχαν προετοιμάσει οι ΗΠΑ.







* Τη διεθνή αναγνώριση ότι πέντε τμήματα της Ουκρανίας - η Χερσόνησος της Κριμαίας που προσαρτήθηκε το 2014, όπως και οι περιοχές του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια - είναι ρωσικά. Τα αμερικανικό σχέδιο είχε προτείνει μονάχα αμερικανική de jure αναγνώριση της Κριμαίας και αμερικανική de facto αναγνώριση για τις περιοχές που ελέγχουν οι Ρώσοι σε άλλες περιφέρειες.

* Η Ουκρανία θα γίνει ένα ουδέτερο κράτος, δεν θα διαθέτει όπλα μαζικής καταστροφής και οι σύμμαχοι του Κιέβου δεν θα διατηρούν καθόλου δυνάμεις τους σε ουκρανικό έδαφος. Αυτό το αίτημα απουσίαζε από την αμερικανική πρόταση.







* Όλες οι πλευρές στη σύρραξη αποκηρύσσουν τις αξιώσεις τους να λάβουν αποζημίωση για ζημιές λόγω πολέμου. Η αμερικανική πρόταση προέβλεπε ότι η Ουκρανία θα λάβει πολεμική αποζημίωση.







Σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο, οι Ρώσοι διαπραγματευτές γνωστοποίησαν αυτά τα αιτήματα προφορικά και δεν κατέθεσαν κανένα έγγραφο που περιελάμβανε αυτούς τους όρους.

