Φινλανδία: Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες στα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν

Κανένας από τους πέντε επιβαίνοντες στα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στη Φινλανδία δεν κατάφερε να σωθεί. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στα ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, δύο στο ένα και τρία στο άλλο, χωρίς να δώσει στοιχεία της ταυτότητάς τους.

Σύμφωνα με το εσθονικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Postimees, οι επιβάτες επιβάτες ήταν Εσθονοί επιχειρηματίες. Τα ελικόπτερα πετούσαν από το Ταλίν της Εσθονίας προς το αεροδρόμιο Piikajärvi στο Kokemäki στη Φινλανδία όταν συγκρούστηκαν στον αέρα.

Οι διασώστες εντόπισαν τα ελικόπτερα σε δασώδη περιοχή, περίπου 100 μέτρα μακριά το ένα από το άλλο. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το Εθνικό Γραφείο Ερευνών (NBI) στη Φινλανδία. Με βάση τα στοιχεία του FlightRadar24, και τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί ταυτόχρονα από την πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής Λέσχης Αεροπορίας, τα άτομα που επέβαιναν στα ελικόπτερα κατευθύνονταν στο αεροδρόμιο Piikajärvi για μια εκδήλωση, η οποία θα διαρκούσε έως την Κυριακή. Οι διοργανωτές ανέμεναν περίπου 20 αεροσκάφη και περίπου 50 συμμετέχοντες.

«Έπεσε σαν πέτρα»

Αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποίησε τις υπηρεσίες διάσωσης είπε ότι είδε τα δύο ελικόπτερα να πετούν κοντά το ένα στο άλλο.

«Ξαφνικά, το ένα από τα ελικόπτερα έκανε μια γρήγορη κίνηση και, έτσι απλά, συγκρούστηκε με το άλλο. Ήταν τρομερή σύγκρουση. Το ένα από τα ελικόπτερα έπεσε σαν πέτρα, ενώ το άλλο έπεσε σπειροειδώς προς τα κάτω. Μετά από αυτό, δεν είδα ούτε άκουσα τίποτα. Δεν υπήρχε καπνός», είπε.

