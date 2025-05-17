Φινλανδία: Ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν

Δύο πολιτικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν στην πόλη Eura, στη δυτική Φινλανδία τοι πρωί του Σαββάτου.







Στη συγκεκριμένη περιοχή είχαν αναπτυχθεί βρετανικές μοίρες ελικοπτέρων στο πλαίσιο των ανοιξιάτικων ασκήσεων του φινλανδικού στρατού στα τέλη Απριλίου. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου της Φινλανδίας δήλωσε ότι κανένα ελικόπτερο της Φινλανδικής Πολεμικής Αεροπορίας ή διεθνές στρατιωτικό ελικόπτερο, δεν εμπλέκεται στο περιστατικό.







Σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightRadar24, και τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί ταυτόχρονα από την πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν, αλλά ο τελικός προορισμός τους δεν είναι σαφής.

BREAKING:







2 helicopters have collided mid-air over Eura, Finland pic.twitter.com/XrUGFg6eoq — Visegrád 24 (@visegrad24) May 17, 2025

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο φινλανδικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Iltalehti ότι είδε τα δύο ελικόπτερα να πετούν κοντά το ένα στο άλλο. Ξαφνικά, το ένα από τα δύο έκανε μια απότομη κίνησης αποφυγής, πριν τελικά συγκρουστεί με το άλλο. «Το ένα έπεσε σαν πέτρα, το άλλο λίγο πιο αργά, σιγά-σιγά. Δεν άκουσα κανένα θόρυβο», είπε ο κάτοικος.







Σε δήλωση της φινλανδικής αστυνομίας αναφέρεται ότι στις 12:35 μ.μ. (τοπική ώρα) σήμερα έλαβε κλήση για σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Τα συντρίμμια και των δύο αεροσκαφών έχουν βρεθεί κοντά στο αεροδρόμιο της Eura, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για θύματα.

Διαβάστε επίσης:

Εφικτή η συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι μόνο αν έχουν επιτευχθεί ορισμένες συμφωνίες

Οι όροι που έθεσε η Ρωσία στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης