Εφικτή η συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι μόνο αν έχουν επιτευχθεί ορισμένες συμφωνίες

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν πρώτα σε «συμφωνία».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν διευκρίνισε ποιες συμφωνίες θα απαιτούνταν από την πλευρά της Ρωσίας.

Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για ειρήνευση στην Ουκρανία, αλλά με συμφωνία για την μεγαλύτερη έως σήμερα ανταλλαγή αιχμαλώτων, ολοκληρώθηκαν οι απευθείας συνομιλίες ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο στην Κωνσταντινούπολη. «Θέλουμε ο επόμενος γύρος να είναι σε επίπεδο ηγετών», δήλωσε η ουκρανική αντιπροσωπεία, ενώ το Κίεβο καταγγέλλει τη Ρωσία ότι εγείρει μη ρεαλιστικές απαιτήσεις καθώς φέρεται να ζήτησε εδάφη τα οποία δεν έχει καταλάβει.

Ο Πούτιν και ο Ζελένσκι δεν έχουν συναντηθεί από τον Δεκέμβριο του 2019.

Πηγή: Reuters, AFP

