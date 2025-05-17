Κνωσός: Απομακρύνθηκαν τα θραύσματα από την τοιχογραφία - Κατακραυγή για την κατάντια του μνημείου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ολοκλήρωσε χθες το βράδυ την συλλογή και την απομάκρυνση των θραυσμάτων του ιστορικού αντιγράφου, του 1960, της τοιχογραφίας των Δελφινιών-το πρωτότυπο της οποίας εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου- από τα λεγόμενα «διαμερίσματα της βασίλισσας».

Η τοιχογραφία αποκολλήθηκε, χθες, το απόγευμα και αποδόθηκε στους θυελλώδεις ανέμους, εγείροντας ωστόσο σοβαρά ερωτήματα για τη συντήρηση του αρχαιολογικού χώρου, που παρά την τεραστια επισκεψιμότητά του, έχει αφεθεί στην τύχη του και βιώνει χρόνια εγκατάλειψη όπως μαρτυρούν αρχαιολόγοι και τοπικοί φορείς, και μάλιστα, την ώρα που ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού διεκδικεί την ένταξή του στο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco.

Χθες, διεκόπη προσωρινά και η λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου.

Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, για το συγκεκριμένο τμήμα του μινωικού ανακτόρου της Κνωσσού έχουν ήδη εκπονηθεί οι αναγκαίες μελέτες συντήρησης και αποκατάστασής του και επίκειται η έναρξη του έργου, στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Κρήτης- ΕΣΠΑ 2021-2027.

Image

(Εργασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των θραυσμάτων της τοιχογραφίας)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ερώτηση Παρασύρη στη Μενδώνη για την πτώση της τοιχογραφίας των δελφινιών στην Κνωσό

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε λεωφορείο στο Σούμι – Τουλάχιστον 9 νεκροί

Κρήτη: Πρόστιμα και συλλήψεις γιατί δεν φρόντιζαν τα σκυλιά τους