Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε λεωφορείο στο Σούμι – Τουλάχιστον 9 νεκροί

Ρωσικό πλήγμα σε μικρό λεωφορείο που μετέφερε πολίτες στο βόρειο τμήμα της Ουκρανίας προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σήμερα, την επομένη συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών που δεν οδήγησαν στην επίτευξη εκεχειρίας.

«Εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε λεωφορείο κοντά στην Μπιλοπίλια, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας τέσσερις», δήλωσε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας Σούμι.

Το όχημα «κατευθυνόταν προς το Σούμι», δήλωσε η ίδια πηγή, η οποία νωρίτερα κατήγγειλε την «κυνική επίθεση από την πλευρά των Ρώσων σε λεωφορείο που μετέφερε πολίτες».

Η ουκρανική αστυνομία ανήρτησε φωτογραφίες από ένα σκούρο μπλε επιβατικό βαν που ήταν σχεδόν κατεστραμμένο, με διαλυμένη οροφή και σπασμένα παράθυρα.

Η περιφέρεια του Σούμι, στα σύνορα με τη Ρωσία, βρίσκεται αντιμέτωπη με κλιμάκωση των ρωσικών βομβαρδισμών από τότε που οι ουκρανικές δυνάμεις εκδιώχθηκαν τον Μάρτιο από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Σε συνάντηση χθες στην Κωνσταντινούπολη, για τις πρώτες ειρηνευτικές τους συνομιλίες από την άνοιξη του 2022, Ρώσοι και Ουκρανοί συμφώνησαν στην ανταλλαγή σημαντικού αριθμού αιχμαλώτων, 1.000 από κάθε πλευρά, σύμφωνα με τον Ρώσο διαπραγματευτή Βλαντίμιρ Μεντίνσκι. Ωστόσο η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοίνωση για κατάπαυση πυρός, παρά «την προτεραιότητα» που έδιναν σε αυτό το Κίεβο και οι σύμμαχοί του.

🇺🇦🔱 ruzzians previously struck a "Lancet" UAV at a bus near Bilopillya — OVA







The attack killed 8 people and injured 5 others. A rescue operation is underway at the scene.







Update: 9 dead and 4 injured - National Police.

Οι δύο πλευρές θα πρέπει τώρα να «παρουσιάσουν» το όραμά τους για μια τέτοια ανακωχή, δήλωσε ο Μεντίνσκι σε σύντομη ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αποστολής Ρουστέμ Ουμέροφ και ο Μεντίσνκι διευκρίνισαν ότι η ουκρανική πλευρά συζήτησε επίσης πιθανή συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν –κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής—με τον Ρώσο διαπραγματευτή να δηλώνει απλά ότι η Μόσχα «έχει λάβει υπόψιν αυτό το αίτημα».

