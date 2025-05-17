Αυτή είναι η 27χρονη γιατρός που σκοτώθηκε στο τροχαίο

«Ήταν αφιερωμένη στην ιατρική» λέει η θεία της 27χρονης χειρουργού που σκοτώθηκε την Παρασκευή (16/5) σε τροχαίο στο Ναύπλιο.

Η άτυχη κοπέλα πήγαινε το πρωί της Παρασκευής (16.05.2025) στο νοσοκομείο Ναυπλίου να αναλάβει βάρδια αλλά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και συγκρούστηκε με κλειστό φορτηγάκι, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Η θεία της 27χρονης μίλησε συντετριμμένη για την ανιψιά της λέγοντας πως ήταν ένα πολύ ξεχωριστό κορίτσι και αποκάλυψε πως για χάρη της ιατρικής η 27χρονη άφησε την άλλη μεγάλη αγάπη της, τη μουσική.

«Ήταν ένα χρυσό παιδί, πολύ ξεχωριστό, δεν υπάρχουν λόγια να πω. Η ανιψιά μου αγαπούσε πολύ και τη μουσική και είχε μουσικές σπουδές, αλλά το άφησε αυτό για την ιατρική. Πολύ καλή μαθήτρια από πάντα και ήθελε πολύ να κάνει το όνειρο της πραγματικότητα και το έκανε» είπε.

Η ιατρική κοινότητα του Ναυπλίου παραμένει συγκλονισμένη μετά την τόσο ξαφνική απώλεια της νεαρής χειρουργού.

«Πολύ γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη των υπολοίπων γιατρών η ανιψιά μου και όλοι είχαν να λένε μόνο τα καλύτερα. Δεν ήθελε απλά και μόνο να γίνει γιατρός αλλά ήταν αφιερωμένη σε αυτό το αγαπούσε» αναφέρει η θεία της 27χρονης για το κορίτσι που όλοι αγαπούσαν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 27χρονη χειρουργός έχασε τη ζωή της σήμερα στο τροχαίο στην Κάντια Ναυπλίου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι εικόνες των δυο αυτοκινήτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, σοκάρουν. Το ΙΧ που οδηγούσε η 27χρονη έχει σχεδόν μετατραπεί σε άμορφη μάζα.

ΠΗΓΗ: newsit.gr