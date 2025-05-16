Νεκρή μία 27χρονη σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγάκι

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 27χρονη κοπέλα σημειώθηκε λίγο έξω από το Ναύπλιο, στην Αργολίδα, το πρωί της Παρασκευής 16 Μαΐου.

Η τραγωδία σημειώθηκε περί τις 07:30 στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Κάντιας πλησίον του οικισμού του Αγ. Αντωνίου. To IX όχημα που οδηγούσε η 27χρονη φέρεται, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, λόγω ολισθηρότητας από τη βροχή, να συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα φορτηγάκι.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ανέσυραν την 27χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε γυναίκα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία #τροχαίου, στην Επαρχ.Οδό Άγιος Λουκάς - Κάντια Αργολίδας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 16, 2025

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις και της τροχαίας Ναυπλίου, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 27χρονη στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.

