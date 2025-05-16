ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 11:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρή μία 27χρονη σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγάκι
τροχαίο αργολίδα
clock 10:43 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 27χρονη κοπέλα σημειώθηκε λίγο έξω από το Ναύπλιο, στην Αργολίδα, το πρωί της Παρασκευής 16 Μαΐου.

Η τραγωδία σημειώθηκε περί τις 07:30 στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Κάντιας πλησίον του οικισμού του Αγ. Αντωνίου. To IX όχημα που οδηγούσε η 27χρονη φέρεται, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, λόγω ολισθηρότητας από τη βροχή, να συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα φορτηγάκι.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ανέσυραν την 27χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις και της τροχαίας Ναυπλίου, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 27χρονη στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εύβοια: Αυτοκίνητο κατέληξε στα χωράφια - Νεκρός ο οδηγός

Ηράκλειο: Τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή (φωτογραφίες)

Τελικό Κυπέλλου: Το αναλυτικό πλάνο μετακίνησης των φιλαθλων του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αργολίδα Τροχαίο Δυστυχημα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis