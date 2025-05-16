Εύβοια: Αυτοκίνητο κατέληξε στα χωράφια - Νεκρός ο οδηγός
clock 10:52 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια το πρωί της Παρασκευής (16/05). Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις 08.00 το πρωί όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή του κάμπου του Δύστου λίγο μετά τα Κόσκινα, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε μέσα στα χωράφια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο 62χρονος οδηγός του αυτοκινήτου ξαφνικά και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ τα στελέχη του οποίου κατάφεραν να ανασύρουν τον οδηγό, δυστυχώς όμως ήταν ήδη νεκρός.

