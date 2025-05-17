Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: «Γάζωσαν» θωρακισμένο αυτοκίνητο, ζωντανός ο οδηγός (εικόνες)

Ένοπλη ενέδρα έστησαν άγνωστοι το βράδυ της Παρασκευής στα Άνω Λιόσια, επί της οδού Οδυσσέα Ελύτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες οι οποίοι επέβαιναν σε μηχανή άνοιξαν πυρ εναντίον πολυτελούς θωρακισμένου αυτοκινήτου, το οποίο ήταν κοντά σε βενζινάδικο.

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας στα Άνω Λιόσια

Οι δύο δράστες όπως αναφέρουν μαρτυρίες «άδειασαν» ένα καλάσνικοφ πάνω στο αυτοκίνητο, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε να ξεφύγει και να μεταβεί σε άλλο πρατήριο απ' όπου και επικοινώνησε με την αστυνομία και συγκεκριμένα με το Τμήμα Εκβιαστών.

Ο στόχος της επίθεσης, όπως αναφέρουν πληροφορίες είναι γνώριμος των αρχών, καθώς έχει απασχολήσει για υπόθεση δολοφονίας και εμπλοκή με τη λεγόμενη Greek Mafia.