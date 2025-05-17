ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 10:10
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: «Γάζωσαν» θωρακισμένο αυτοκίνητο, ζωντανός ο οδηγός (εικόνες)
Πυροβολισμοί
clock 07:20 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένοπλη ενέδρα έστησαν άγνωστοι το βράδυ της Παρασκευής στα Άνω Λιόσια, επί της οδού Οδυσσέα Ελύτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες οι οποίοι επέβαιναν σε μηχανή άνοιξαν πυρ εναντίον πολυτελούς θωρακισμένου αυτοκινήτου, το οποίο ήταν κοντά σε βενζινάδικο.

Πυροβολισμοί

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας στα Άνω Λιόσια

Οι δύο δράστες όπως αναφέρουν μαρτυρίες «άδειασαν» ένα καλάσνικοφ πάνω στο αυτοκίνητο, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε να ξεφύγει και να μεταβεί σε άλλο πρατήριο απ' όπου και επικοινώνησε με την αστυνομία και συγκεκριμένα με το Τμήμα Εκβιαστών.

Ο στόχος της επίθεσης, όπως αναφέρουν πληροφορίες είναι γνώριμος των αρχών, καθώς έχει απασχολήσει για υπόθεση δολοφονίας και εμπλοκή με τη λεγόμενη Greek Mafia.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

άνω Λιόσια μαφιόζικη απόπειρα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis