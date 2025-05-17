Νάξος: «Έδεσε» το πλοίο που δεν μπορούσε να αγκυροβολήσει – Σώοι επιβάτες και πλήρωμα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 134 επιβατών και των 38 μελών του πληρώματος του επιβατηγού-ταχύπλοου Super Runner Jet, το οποίο αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες το βράδυ της Παρασκευής κατά την προσπάθεια προσέγγισής του στο λιμάνι της Νάξου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της προσέγγισης, αποκολλήθηκε η άγκυρα του πλοίου, γεγονός που εμπόδισε την ομαλή πρόσδεση. Για την ασφαλή αγκυροβόληση κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή ρυμουλκού σκάφους, το οποίο και ανέλαβε τη ρυμούλκηση του ταχύπλοου εντός του λιμανιού.

Όπως ενημέρωσε το υπουργείο Ναυτιλίας, το SUPER RUNNER JET κατάφερε να δέσει στο λιμάνι της Νάξου στις 02:20 τα ξημερώματα του Σαββάτου, οπότε και αποβιβάστηκαν με ασφάλεια οι επιβάτες και το πλήρωμα.

Το ταχύπλοο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο με αφετηρία τη Ραφήνα και ενδιάμεσες στάσεις στην Άνδρο, την Τήνο, τη Μύκονο και την Πάρο, ενώ τελικός προορισμός ήταν η Νάξος.

Στο σκάφος επέβαιναν 134 επιβάτες και 38 μέλη πληρώματος, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, είναι καλά στην υγεία τους.

