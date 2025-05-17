Απίστευτο βίντεο: Ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο λίγο πριν από την έκρηξη

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η πρόσφατη δραστηριότητα ενός υποθαλάσσιου ηφαιστείου εκατοντάδες μίλια ανοιχτά των ακτών του Όρεγκον, το οποίο σύμφωνα με επιστήμονες δείχνει σημάδια επικείμενης έκρηξης.

Το ηφαίστειο, γνωστό ως Axial Seamount, βρίσκεται σχεδόν 1 μίλι (1,4 χιλιόμετρα) κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, επάνω σε ένα γεωλογικό θερμό σημείο, όπου καυτές ροές λιωμένου πετρώματος ανεβαίνουν από τον μανδύα της Γης προς τον φλοιό.

Παρόλο που η ύπαρξη τέτοιου είδους ηφαιστείων στον βυθό των ωκεανών είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, το Axial Seamount βρίσκεται σύμφωνα με το CNN Science, στην κορυφογραμμή Juan de Fuca, μια περιοχή όπου δύο τεράστιες τεκτονικές πλάκες (η πλάκα του Ειρηνικού και η πλάκα Juan de Fuca) απομακρύνονται συνεχώς μεταξύ τους, προκαλώντας σταδιακή συσσώρευση πίεσης κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας ηφαιστειακής έκρηξης;

Η συχνότητα των σεισμών έχει αυξηθεί δραματικά το τελευταίο διάστημα, καθώς το ηφαίστειο φουσκώνει από τη συσσώρευση όλο και περισσότερου μάγματος, κάτι που, σύμφωνα με ερευνητές του αμερικανικού ιδρύματος NSF, ίσως αποτελεί ένδειξη ότι επίκειται έκρηξη.

«Αυτή τη στιγμή καταγράφουμε εκατοντάδες σεισμούς καθημερινά», δήλωσε ο Γουίλιαμ Γουίλκοκ, γεωφυσικός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, που μελετά το ηφαίστειο. «Αν και η έκρηξη αναμένεται να συμβεί μέσα στο 2026, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να γίνει και αύριο», πρόσθεσε.

Κατά την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου τον Απρίλιο του 2015, οι επιστήμονες παρατήρησαν πάνω από 10.000 μικρούς σεισμούς σε διάστημα 24 ωρών. Το μάγμα έρρεε για περίπου έναν μήνα καλύπτοντας έκταση 40 χλμ. στον πυθμένα του Ειρηνικού Ωκεανού.

Πώς επηρεάζεται η θαλάσσια ζωή από μια έκρηξη

Η θαλάσσια ζωή, όπως ψάρια και φάλαινες, μπορεί να νιώσουν τις δονήσεις και τη θερμότητα που παράγονται από τη σεισμική δραστηριότητα, ωστόσο οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν αναμένεται να υποστούν σοβαρές ζημιές. Επίσης, η έκρηξη δεν αναμένεται να έχει αντίκτυπο στους ανθρώπους στην ξηρά, καθώς η δραστηριότητα του ηφαιστείου είναι υποθαλάσσια και δεν προκαλεί μεγάλες εκρήξεις ή εκπομπές τέφρας.

«Δεν θα δούμε σύννεφα τέφρας πάνω από το νερό», εξήγησε η Κέλεϊ, καθηγήτρια θαλάσσιας γεωλογίας και γεωφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, προσθέτοντας ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα στον βυθό των ωκεανών είναι πολύ πιο συχνή από ό,τι πιστεύουμε.

«Η πλειονότητα των ηφαιστειακών εκρήξεων συμβαίνει σε υποθαλάσσιες ζώνες διαστολής, όπως το ρήγμα Juan de Fuca, όπου συμβαίνουν μικρές εκρήξεις καθημερινά», κατέληξε η Κέλεϊ.

Το CNN Science αναφέρει πως η σχετικά ήπια φύση του ηφαιστείου το καθιστά ιδανικό για ανθρώπινη παρατήρηση. «Την επόμενη φορά που θα εκραγεί, το παρατηρητήριο σκοπεύει μάλιστα να μεταδώσει ζωντανά το γεγονός στο κοινό, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν», δήλωσε η Κέλεϊ.

Πηγή: newsbeast.gr

