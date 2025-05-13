Τι θέλουν να ακούν τα παιδιά όταν κάνουν λάθη

Λάθη γίνονται, αυτό είναι το μόνο απολύτως επιβεβαιωμένο αξίωμα. Την ώρα που τα παιδιά αισθάνονται ότι έχουν κάνει λάθος ή ότι έχουν αποτύχει χρειάζονται να είναι οι γονείς στο πλευρό τους και στη δική τους “ομάδα” και να προσπαθήσουν να τους εξηγήσουν πώς θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει το λάθος ή τι θα μπορούσαν να κάνουν για να το διορθώσουν.

Ας δούμε μαζί 7 προτάσεις που μπορούν να τα κάνουν να νιώσουν καλύτερα:

– “Είσαι ασφαλής εδώ. Απλώς θέλω να καταλάβω τι συνέβη”

– “Θέλεις τη συμβουλή μου ή θέλεις απλώς να σε ακούσω;”

– “Πώς νιώθεις για αυτό που συνέβη εσύ;”

– “Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσες να κάνεις την επόμενη φορά;”

– “Ήθελε πολύ κουράγιο να μου το πεις. Εκτιμώ την ειλικρίνεια σου πραγματικά”

– “Είσαι κι εσύ άνθρωπος και όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη”

– “Δεν είσαι μόνος σου σε όλο αυτό, θα βρούμε μαζί τι μπορεί να γίνει”.

Πηγή: govastileto.gr

