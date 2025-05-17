Κρήτη: Πρόστιμα και συλλήψεις γιατί δεν φρόντιζαν τα σκυλιά τους
clock 09:21 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σύλληψη, αυτόφωρο και πρόστιμο για δύο άνδρες σε Σητεία και Ρέθυμνο, για παραβάσεις του νόμου περί ευζωίας των ζώων.

Στην περίπτωση της Σητείας συνελήφθη ένας 63χρονος καθώς τα δύο σκυλιά του ζούσαν κάτω από ακατάλληλες συνθήκες.

Στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου ένας 53χρονος φόρεσε χειροπέδες, καθώς μετά από καταγγελία, οι αστυνομικοί που μετέβησαν στην οικία του διαπίστωσαν ότι ο σκύλος του βρισκόταν αλυσοδεμένος σε εξωτερικό χώρο, χωρίς σπιτάκι, χωρίς νερό και τροφή.

Σητεία Ρεθυμνο Σκυλιά
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
