Κρήτη: Πανελλαδικό ρεκόρ σε σκόνη, ριπές ανέμου, θερμοκρασία και... προβλήματα!

Τα καιρικά πρωτεία της Παρασκευής 16 Μαϊου κατέκτησε η Κρήτη καθώς στο νησί συνδυάστηκαν οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες, οι ισχυρότεροι άνεμοι και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης της χώρας.

Ως προς του ανέμους, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στους νομούς Ρεθύμνου και Λασιθίου καταγράφηκαν ΡΙΠΕΣ ανέμου άνω των 100 km/h. Η ισχυρότερη ριπή καταγράφηκε στη Φινοκαλιά Λασιθίου, με 137 km/h. Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ήταν πολύ υψηλές πλησιάζοντας τα 1000 μικρογραμμάρια/κυβικό μέτρο, καθιστώντας το τρέχον επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης ως ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια μεταφοράς σκόνης των τελευταίων ετών.

Ενδεικτική των πολύ υψηλών συγκεντρώσεων σκόνης είναι η φωτογραφία που ακολουθεί από το Ρέθυμνο, στην οποία περιέχεται πίνακας με τις 8 ισχυρότερες ΡΙΠΕΣ ανέμου.

Περισσότερα στοιχεία για τις συγκεντρώσεις σκόνης στην Κρήτη:

Ο σταθμός ποιότητας αέρα που λειτουργεί από το Meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Δημαρχείο Ρεθύμνου (ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Καιρικών Συνθηκών Ρεθύμνου) κατέγραψε το μεσημέρι της Παρασκευής συγκεντρώσεις που προσέγγισαν τα 980 μικρογραμμάρια/κυβικό μέτρο (βλ. διάγραμμα παρακάτω).

Πολύ αυξημένες ήταν και οι συγκεντρώσεις σωματιδίων και στο δεύτερο σταθμό ποιότητας αέρα που λειτουργεί από το Meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Αδελε (ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Καιρικών Συνθηκών Ρεθύμνου) κατέγραψε το μεσημέρι της Παρασκευής συγκεντρώσεις που προσέγγισαν τα 984 μικρογραμμάρια/κυβικό μέτρο (βλ. διάγραμμα παρακάτω).

Προβλήματα

Προβλήματα στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης προκάλεσαν οι ισχυροί νοτιάδες. Κατεγράφησαν απανωτά περιστατικά πτώσης τμημάτων μπαλκονιών, δέντρων, ακόμα και στύλων ηλεκτροφωτισμού. Στην πλατεία Κορνάρου στο Ηράκλειο, ψησταριά που βρισκόταν σε μπαλκόνι έπεσε στο δρόμο, τραυματίζοντας έναν άνδρα.

Στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού κατέρρευσε τμήμα της ιστορικής τοιχογραφίας των δελφινιών και παρότι δεν είναι το αυθεντικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις που σχετίζονται με τη συντήρηση του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος χθες παρέμεινε κλειστός εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Κλειστό για προληπτικούς λόγους έμεινε και το Παγκρήτιο Στάδιο.

«Πέπλο» αφρικανικής σκόνης κάλυψε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώθηκαν σε αρκετές πτήσεις που ήταν αδύνατο να προσγειωθούν στο ''Νίκος Καζαντζάκης'' λόγω των ανέμων και της περιορισμένης ορατότητας.

Πτώση τμήματος μπαλκονιού σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου. Το περιστατικό, που ευτυχώς δεν προκάλεσε τραυματισμούς, συνέβη μόλις λίγες ώρες μετά την αποστολή νέας ανακοίνωσης του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» προς τα αρμόδια υπουργεία, που είχε ως αίτημα την άμεση διάθεση επιπλέον κονδυλίων για τις κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων.

