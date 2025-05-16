Περιφέρεια Κρήτης: Συστάσεις γαι την αντιμετώπιση της Αφρικανικής σκόνης

Συνεχίζεται το έντονο φαινόμενο μεταφοράς της Αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη, με το Υπουργείο υγείας να κάνει συστάσεις στον κόσμο. Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Κρήτης:

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, με ανακοίνωση της, ενημερώνει ότι βάσει των μοντέλων πρόβλεψης από το δίκτυο «ΣΧΕΔΙΑ» της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, καταγράφεται υπέρβαση του ορίου του μέσου όρου (ΜΟ) στη συγκέντρωση ΑΣ 10.

Για τις προβλέψεις αυτές, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.3191/14.1.2014 Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας με θέμα «Συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10)», συστήνονται τα παρακάτω προς τα άτομα αυξημένου κινδύνου και τον γενικό πληθυσμό και συγκεκριμένα:

Α. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου

- Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς και παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

-Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.

-Άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα.

Β. Συστάσεις στο γενικό πληθυσμό

Κάθε άτομο που αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική του άσκηση- δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

