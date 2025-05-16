Κνωσσός: Κλειστός για σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος λόγω των ισχυρών ανέμων

Κλειστός θα παραμείνει σήμερα Παρασκευή 16 Μαΐου ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από το πρωί στην Κρήτη.

Νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινωθεί πως το Ανάκτορο της Κνωσού θα παράμεινε κλειστό έως τις 16.00 ωστόσο και σύμφωνα με νεώτερη ανακοίνωση ο αρχαιολογικός χώρος δεν θα είναι επισκέψιμος για το υπόλοιπο της ημέρας.

