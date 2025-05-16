Ηράκλειο: Κλειστό το ανάκτορο της Κνωσού, λόγω θυελλωδών ανέμων

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα Παρασκευή (16/05) τουλάχιστον μέχρι τις 16:00 το ανάκτορο της Κνωσού, λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο νησί από το πρωί.

Η απόφαση ελήφθη στη μία το μεσημέρι, με τους επισκέπτες που βρίσκονταν στο χώρο να απομακρύνονται με τη βοήθεια των εργαζομένων, χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα.

Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και πώς αυτές θα διαμορφωθούν τις επόμενες ώρες, θα αποφασιστεί τι θα γίνει μετά τις 16:00.

