ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 17:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Κλειστό το ανάκτορο της Κνωσού, λόγω θυελλωδών ανέμων
Κνωσσός
clock 15:12 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα Παρασκευή (16/05) τουλάχιστον μέχρι τις 16:00 το ανάκτορο της Κνωσού, λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο νησί από το πρωί.

Η απόφαση ελήφθη στη μία το μεσημέρι, με τους επισκέπτες που βρίσκονταν στο χώρο να απομακρύνονται με τη βοήθεια των εργαζομένων, χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα.

Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και πώς αυτές θα διαμορφωθούν τις επόμενες ώρες, θα αποφασιστεί τι θα γίνει μετά τις 16:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δωρεά 540.000 ευρώ στον Δήμο Ηρακλείου για την ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου

Ηράκλειο: Ψησταριά έπεσε πάνω του και τον έστειλε στο ΠΑΓΝΗ - "Ζω από τύχη" λέει στο ekriti

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κνωσσός Θυελλώδεις άνεμοι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis