Δωρεά 540.000 ευρώ στον Δήμο Ηρακλείου για την ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου

Μετά τη δωρεά στον Δήμο Ηρακλείου του ιστορικού ακινήτου στην οδό Θεσσαλονίκης 6, με σκοπό να στεγάσει Συμφωνική Ορχήστρας Νέων Κρήτης και το Δημοτικό Ωδείο, η Μαρία Λυριτζάκη προσέφερε και το ποσό των 540.000 ευρώ προς τον Δήμο, για να διατεθεί για την ανακαίνιση του κτιρίου και την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού.

Πρόκειται για μια άκρως συγκινητική πράξη από την πλευρά της Μαρίας Λυριτζάκη, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη να ευχαριστούν θερμά τη δωρήτρια, επισημαίνοντας τη γενναιοδωρία και την αγάπη της για τον τόπο, που την οδήγησε στο να προσφέρει αυτό το μοναδικό κτίριο για τα νέα παιδιά που σπουδάζουν μουσική. Ένα κτίριο που θα μετατραπεί σε πυρήνα πολιτισμού και εκπαίδευσης για τις νέες και τους νέους μουσικούς της πόλης μας. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η Ρένα Παπαδάκη ευχαρίστησαν επίσης και τον εκπρόσωπό της, τον αρχιτέκτονα Ηρακλή Πυργιανάκη, για την σημαντική συνδρομή του σε όλη τη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και έναν όροφο συνολικής έκτασης 254 τετραγωνικών μέτρων. Στο ισόγειο υπάρχει τμήμα του Ναού του Αγίου Παύλου του Τάγματος των Σερβητών που χρονολογείται από το 1501, το οποίο σώζεται μέχρι και σήμερα, ενώ κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το κτίριο λειτούργησε ως κατοικία. Το διατηρητέο κτίριο από την εποχή της Κρητική Πολιτείας ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας Βασιλάκη, πριν από 5 χρόνια αγοράστηκε από την οικογένεια Μιχαλίτση και έπειτα από την Μαρία Λυριτζάκη, η οποία και το δώρισε στον Δήμο Ηρακλείου. Η αποδοχή της δωρεάς ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023.

