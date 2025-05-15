Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Ξεκινούν οι αιτήσεις για ένταξη των παιδιών παιδικούς σταθμούς

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι ξεκινάει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων Εγγραφής-Επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου, Θραψανού), για το σχολικό έτος 2025-2026.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και σε συνεννόηση (ραντεβού) με τις υπεύθυνες υπαλλήλους των Παιδικών Σταθμών, από Δευτέρα 19/05/2025 έως και Τετάρτη 11/06/2025, από 08:00 -13:00.

Στους Παιδικούς Σταθμούς θα φιλοξενηθούν ΒΡΕΦΗ – ΝΗΠΙΑ. Για τα μεν ΒΡΕΦΗ πρέπει μέχρι την 31/07/2025 να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 8 μηνών ενώ τα ΝΗΠΙΑ μέχρι την 31/07/2025, πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών.

Επισημαίνεται δε, ότι στην περίπτωση που τα βρέφη δεν έχουν συμπληρώσει τους 8 μήνες, η αίτηση εγγραφής θ’ απορρίπτεται.

Τα εγγραφόμενα παιδιά θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στον οποίον κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής εκείνων που διαμένουν σε όμορο Δήμο, αν υπάρχει κενή θέση ή αν με την εγγραφή τους εξυπηρετείται οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία αιτιολογείται επαρκώς από τους ενδιαφερόμενους γονείς.

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς ή οι έχοντες την επιμέλεια του/των τέκνων.

Τα δικαιολογητικά που παρέχει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και οι Παιδικοί Σταθμοί καθώς και όλες οι λεπτομέρειες, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Πληροφορίες για τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίδονται επίσης στα παρακάτω τηλέφωνα:

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Μινώα Πεδιάδας: 28913 40395 κ.Γαλυφιανάκης

Δημοτικός Βρεφικός και Παιδικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου: 28910 22577 κ. Καδιάνη

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καστελλίου: 28910 31495 κ. Ασσαργιωτάκη

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Θραψανού (Βόνη): 28910 41808 κ. Κλεισαρχάκη

Η εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δεν θα είναι δυνατή με ελλιπή δικαιολογητικά ή εμβόλια καθώς επίσης εάν δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως τα τροφεία του προηγούμενου σχολικού έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Αντιδρούν οι επαγγελματίες ταξί στην μετακίνηση της πιάτσας από την πλατεία 18 Άγγλων

Θρίλερ στον Άλιμο: Αναζητείται ο άνδρας που φέρεται να άρπαξε το βρέφος από τη γιαγιά του