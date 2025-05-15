Θρίλερ στον Άλιμο: Αναζητείται ο άνδρας που φέρεται να άρπαξε το βρέφος από τη γιαγιά του

Σε θρίλερ για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η υπόθεση αρπαγής ενός μικρού παιδιού από κεντρικό σημείο στην Ομόνοια, το οποίο βρέθηκε σχεδόν τρεις ώρες αργότερα στον Άλιμο, εγκαταλελειμμένο δίπλα σε κάδους σκουπιδιών.

Η γιαγιά του, είναι μια γυναίκα Ρομά, η οποία ζητιάνευε στους δρόμους.

Η ιστορία της, φαίνεται να επαληθεύεται, καθώς σύμφωνα με μάρτυρες, ζητούσε από περαστικούς χρήματα για το εγγόνι της, το οποίο είχε μαζί της.

Περίπου στις δύο το μεσημέρι της Τετάρτης, ένας άνδρας μετρίου αναστήματος, που μιλούσε καλά ελληνικά την πλησίασε και προσφέρθηκε να την πάει σε ένα διπλανό κατάστημα ώστε να της αγοράσει πράγματα για το μικρό κορίτσι.

Οι τρεις τους μπήκαν μέσα και ξαφνικά, ο άνδρας, άρπαξε το παιδί και βγήκε έξω τρέχοντας. Έκτοτε τα ίχνη του χάνονται. Η γυναίκα, από τα έως τώρα στοιχεία -χωρίς όμως να αποκλείεται τίποτε- αρχίζει να φωνάζει και να καλεί σε βοήθεια.

Άλιμος: Τι εξετάζουν οι Αρχές για το εγκαταλελειμμένο βρέφος

Προς το παρόν, κανένα εύρημα δεν οδηγεί στο συμπέρασμα πως ήταν μια στημένη αρπαγή. Ο ρόλος του άνδρα όμως, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει. Κυρίως τα κίνητρα του. Εάν και προς το παρόν δεν θεωρείται σίγουρο πως αποτελεί μέλος κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, οι αστυνομικοί του τμήματος Ανηλίκων, δεν αποκλείουν οτιδήποτε.

Περισσότερο μοιάζει με τυχαία αρπαγή παρά για κάποια οργανωμένη προσπάθεια. Σίγουρα, δεν φαίνεται να είχε βοήθεια από τρίτο πρόσωπο. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να σχετίζεται με κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων.







Το γεγονός πως εγκατέλειψε το βρέφος στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου ίσως να σχετίζεται με δύο ενδεχόμενα. Κατάλαβε πως δεν μπορούσε να την κρύψει κάπου εάν έδρασε από μόνος του είτε η δουλειά «στράβωσε» και αποφάσισε να εγκαταλείψει το παιδί.

Αυτό που επισημαίνουν οι έμπειροι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι πως τέτοια περιστατικά δεν καταγράφονται συχνά στην Ελλάδα. Αρπαγές παιδιών, ειδικά από Ρομά, συμβαίνουν εξαιρετικά σπάνια.







Η γιαγιά του βρέφους φαίνεται να μην έχει εμπλοκή προς το παρόν, αλλά κρατείται στο τμήμα Ανηλίκων καθώς σε βάρος της έχει σχηματισθεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς επαιτούσε στους δρόμους της Αθήνας.

Υλικό από δεκάδες κάμερες της περιοχής έχει μεταφερθεί στα εργαστήρια και εξετάζεται από τους αστυνομικούς σε μια προσπάθεια να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του δράστη ο οποίος έχει καταγραφεί να εξαφανίζεται.

