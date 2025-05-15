Κρήτη: Γίνονται μία "γροθιά" ενάντια στο Προεδρικό Διάταγμα για τους οικισμούς

Τη σύγκληση μονοθεματικού Περιφερειακού Συμβουλίου με αποκλειστικό αντικείμενο το Προεδρικό Διάταγμα για τους οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους, πρότεινε σήμερα οΠεριφερειάρχης Κρήτης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης πρότεινε τη συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τους εμπλεκόμενους Δήμους, ώστε να συγκεντρωθούν και να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Η κοινή προσπάθεια στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πρότασης εντός των επόμενων ημερών.

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο και συμφωνήθηκε άμεσα να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση στις 29 Μαΐου 2025.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, «το ζήτημα των οικισμών αναδεικνύεται ακόμη πιο δυναμικά όταν προσεγγίζεται συλλογικά. Δήμοι, Περιφέρεια και το Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να είμαστε ενωμένοι, ώστε να υπάρξει ένα κοινό και ισχυρό πλαίσιο διεκδίκησης. Όλες οι παρατάξεις συμφωνούμε στην ανάγκη για μία συντονισμένη και τεκμηριωμένη παρέμβαση».

