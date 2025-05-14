Αντιπυρική περίοδος - Σε ετοιμότητα ο Δήμος Ηρακλείου

Με στόχο τη λήψη μέτρων πρόληψης και την ετοιμότητα ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου συνεδρίασε το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Ηρακλείου παρουσία του Προέδρου του Οργάνου και Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλη Χαιρέτη και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκου Γιαλιτάκη, την Τετάρτη 14/5 στη Λότζια.

Στη διευρυμένη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών ΙΟΛΑΟΣ 2, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία όλα τα μέλη του Τ.Ε.Σ.Σ.Ο.Π.Π., τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλη Χαιρέτη, τα στελέχη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Καθαριότητας καθώς και όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου που συντρέχουν όποτε ζητηθεί, και τόνισε τη σημασία του συντονισμού της δράσης κάνοντας αναφορά στα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς: «Θα έλεγα ότι πέρυσι στο Δήμο Ηρακλείου δεν υποστήκαμε κάποια μεγάλη ζημιά και δεν βρεθήκαμε μπροστά σε κάποια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στην ίδια την φύση και την εξέλιξη του γεγονότος, αλλά όπως λέει και ο Μανόλης Χαιρέτης, οφείλεται και στην πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό. Θεωρώ ότι η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια, και αυτό πιστεύω είναι κοινή εμπειρία όλων μας, ο συντονισμός αλλά και η ύπαρξη ενιαίων σχεδίων και πρακτικών που θα ξεδιπλώνονται με ένα αυτοματισμό σε ένα βαθμό εξακολουθεί να είναι ζητούμενο. Και αυτό ήταν ένα από τα θέματα που είχαμε συζητήσει με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη στην τελευταία του επίσκεψη. Πιστεύω ότι εμείς εδώ μπορούμε να είμαστε οργανωμένοι με ένα τρόπο που λειτουργικά και επιχειρησιακά να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη αποδοτικότητα».

Στην σημασία της αποτίμησης και για το ζήτημα της πρόληψης αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου: «Είμαστε εδώ για να βρεθούμε στη μέγιστη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση όσων περιστατικών εκδηλωθούν. Είναι νομίζω σημαντικό να κάνουμε μια αποτίμηση και για το ζήτημα της πρόληψης. Στον καθαρισμό έχει δοθεί, και ορθώς έχει δοθεί, ιδιαίτερη έμφαση τελευταία, η οποία φέρνει αποτελέσματα. Αυτό αφορά τους καθαρισμούς και των χώρων που βρίσκονται στην άμεση ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και του Δημοσίου και βεβαίως στους ιδιωτικούς χώρους. Και καλό είναι να είμαστε όλοι ενήμεροι και για τα μέσα που διαθέτουμε, για τους πόρους και τους ανθρώπινους και τεχνικούς έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε όποτε υπάρξει η ανάγκη».

Μιλώντας για τις δράσεις ενίσχυσης του Τομέα της Πολιτικής Προστασίας, ο Αλέξης Καλοκαιρινός δήλωσε ότι «Εμείς από την πλευρά μας βρισκόμαστε στο στάδιο επικαιροποίησης των παραρτημάτων του ΙΟΛΑΟΣ 2 και της ολοκλήρωσης του σχεδίου προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, καθώς επίσης της συγκεκριμενοποίησης, που έχουν συμβατικό χαρακτήρα, των συνεργασιών μας με ιδιώτες για την περίπτωση που χρειαστεί να κινητοποιήσουμε τέτοια μέσα».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Μανόλης Χαιρέτης δήλωσε ότι το ζήτημα της ενίσχυσης του τομέα Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Δημάρχου Ηρακλείου και στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου ότι προχωρά η διαδικασία για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων οικοπέδων. Μιλώντας για την προηγούμενη χρονιά, σημείωσε: «Στόχος μας παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας. Πέρυσι που λειτούργησε για πρώτη φορά η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα, δηλώθηκαν περισσότερα από 3 χιλιάδες οικόπεδα και εμείς είχαμε σε πάνω από 12% δειγματοληπτικούς ελέγχους σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το μέσο όρο των Δήμων στην Ελλάδα. Θέλουμε να το διατηρήσουμε αυτό με στόχο να το αυξήσουμε. Πέρυσι, στο πεδίο νομίζω ανταποκριθήκαμε ως Δήμος σε ότι ζητήθηκε από τις Υπηρεσίες και τα σώματα ασφαλείας. Εκτιμούμε ότι είχαμε μια καλή συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες και προσδοκούμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την καλή συνεργασία».

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση κινδύνου σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, ο καθαρισμός των οικοπέδων, η ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων του Δήμου για διάθεση και υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας, η συνεργασία σε τοπικό επίπεδο συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών, ο συντονισμός σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, η υλοποίηση της δράσης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, καθώς και η αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου σε συνεργασία με το Π.Σ..

Σημειώνεται ότι τα μέλη του (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Ηρακλείου, τα οποία επικαιροποίηθηκαν με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2025 με στόχο την ενίσχυση του τομέα της Πολιτικής Προστασίας, είναι ο Πρόεδρος του Οργάνου και Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, οι Αντιδήμαρχοι Μανόλης Χαιρέτης και Γιώργος Καραντινός, Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι των φορέων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, της πρώην ΣΕΑΠ Ηράκλειου, της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου, της ΔΕΥΑΗ, της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ Ηρακλείου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δ. Ηρακλείου, της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Δ. Ηρακλείου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της ΕΤΒΑ και εκπρόσωποι των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας. Το παρόν έδωσαν επίσης Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων και εκπρόσωπος της ΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.

