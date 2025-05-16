“Πνίγηκε” στην αφρικανική σκόνη το «Νίκος Καζαντζάκης»
clock 18:41 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Χάος επικρατεί στο Αεροδρόμιο του Ηρακλείου καθώς οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τις μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης προκαλούν προβλήματα στις πτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν 25 με 30 αεροπλάνα αδυνατούν να προσγειωθούν στο ''Νίκος Καζαντζάκης'' καθώς δεν υπάρχει ορατότητα λόγω της σκόνης.

Νωρίτερα σε αρκετές πτήσεις υπήρξε καθυστέρηση, κάποιες από αυτές εκτελέστηκαν κανονικά. Την ίδια ώρα η ένταση των ανέμων προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία καθώς αρκετά δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για την Αθήνα με αφορμή τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό.

