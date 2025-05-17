Ερώτηση Παρασύρη στη Μενδώνη για την πτώση της τοιχογραφίας των δελφινιών στην Κνωσό

Ερώτηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσσού και την κατάρρευση της τοιχογραφίας των δελφινιών, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Φραγκίσκος Παρασύρης, προς την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Προς την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη

Θέμα: «Η πτώση της τοιχογραφίας των δελφινιών στην Κνωσό και εγκατάλειψη του σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου»

Στον μεγαλύτερο και σπουδαιότερο αρχαιολογικό χώρο της Κρήτης, σε ένας από τους κορυφαίους σε εθνικό επίπεδο αρχαιολογικούς χώρους, στην καρδιά του Μινωικού Ανακτόρου της Κνωσού, μια ξεναγός σοκαρισμένη ενημερώνει τους Ισπανούς τουρίστες «είστε οι τελευταίοι επισκέπτες που την είδαν». Ο λόγος για την περίφημη «τοιχογραφία των δελφινιών», τμήμα της μακράς μινωικής παράδοσης απεικόνισης του θαλάσσιου τοπίου με θαυμάσια δείγματα ήδη από τις αρχές της νεοανακτορικής περιόδου.

Η σημερινή κατάρρευση της τοιχογραφίας προκαλεί δικαιολογημένες αντιδράσεις, καθώς αναδεικνύει με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος τα ζητήματα της συντήρησης του πλέον φημισμένου μνημείου της Κρήτης.

Το τμήμα της τοιχογραφίες που εξεπλάκησε και κατέρρευσε, ως εξωτερικό κονίαμα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήματος του Μινωικού Ανακτόρου, καθώς σύμφωνα με την κείμενη αρχαιολογική νομοθεσία, οι αναστηλώσεις του Έβανς και οι αποκαταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του αρχαίου μνημείου. Για τους αρχαιολόγους και όλους τους επιστήμονες δεν υφίσταται παλαιό και νέο μνημείο. Η Κνωσός είναι ένα και ενιαίο αρχαιολογικό μνημείο και μάλιστα παγκόσμιας σημασίας.

Τονίζεται πως τοιχογραφίες όπως είναι στην Κνωσό μέχρι σήμερα αποδίδονται και στον Emile Gillieron (1850-1924), έναν Ελβετό καλλιτέχνη και αρχαιολόγο, ο οποίος έμεινε γνωστός για τις ανακατασκευές των μινωικών αντικειμένων και τοιχογραφιών που συνεργάστηκε με τον Σλήμαν και τον Έβανς. Δίπλα στον Έβανς δούλεψε και ο γιος του Emile Gillieron, με αποτέλεσμα να αναφέρεται πως «η πολυδεκαετής κρητική περιπέτεια, στην οποία διαμόρφωσαν πλήρως τη σύγχρονη εικόνα της μινωικής τέχνης που εδραιώθηκε από τις αρχές του 20ού αιώνα, συνιστά αυτόνομο σχεδόν κεφάλαιο στη βιογραφία των δύο Ζιλιερόν, με το οποίο καταπιάνονται ερευνητικά οι ειδικοί της εποχής». Όλες αυτές οι τοιχογραφίες δεν έχουν συντηρηθεί τα τελευταία χρόνια.

Κυρία Υπουργέ,

Η σημερινή εικόνα της Κνωσού σε καμία περίπτωση δεν αξίζει σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής σημασίας.

Οι πόροι που εισρέουν στον κρατικό προϋπολογισμό από την Κνωσό σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν στα έργα συντήρησης που απαιτούνται. Είναι ενδεικτικό πως σήμερα αποφασίστηκε, πριν την κατάρρευση το κλείσιμο του ανακτόρου, λόγω ισχυρών νοτιάδων και υπό το φόβο πτώσης δέντρων ή τμημάτων του.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κ. Υπουργέ

Ποια συγκεκριμένα έργα συντήρησης ολοκληρώθηκαν στην Κνωσό από το 2019 μέχρι σήμερα και ποιος ο προϋπολογισμός τους;

Σκοπεύετε να στρέψετε, επιτέλους, το ενδιαφέρον του Υπουργείου σας στην «κορωνίδα» των αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης;

Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε τα τρέχοντα ζητήματα που ανακύπτουν διαρκούσης και της φετινής τουριστικής περιόδου;

Σκοπεύετε να κατευθύνετε τα επόμενα χρόνια πόρους στην Κνωσό αντίστοιχους με τα έσοδα του αρχαιολογικού χώρου; Ποια έργα έχετε σχεδιάσει και από ποιους πόρους θα προκύψει η χρηματοδότησή τους;

