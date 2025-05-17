ΟΦΗ-Ολυμπιακός στις 20:00: Έτοιμος να φέρει το κύπελλο στην Κρήτη με την ώθηση χιλιάδων φιλάθλων

Μεγάλη βραδιά η αποψινή για τον ΟΦΗ, που διεκδικεί το δεύτερο κύπελλο της ιστορίας του, στον τελικό με τον Ολυμπιακό που θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ (Cosmote Sport1), στο Ολυμπιακό στάδιο. Στο πλευρό της Κρητικής ομάδας θα βρίσκονται περίπου 15.000 φίλαθλοι, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους, ταξίδεψαν από την Κρήτη.

Στο ίδιο γήπεδο οι ίδιοι αντίπαλοι είχαν αναμετρηθεί ξανά τη σεζόν 1989-90, με τον Ολυμπιακό τότε να κατακτά το Κύπελλο με 4-2 επί του ΟΦΗ. Η ομάδα του Ηρακλείου θέλει να πάρει «εκδίκηση» και να πετύχει αυτό που είχε κάνει και το 1987, όταν σήκωσε για μοναδική φορά το τρόπαιο (στον τελικό με τον Ηρακλή).

Οι Κρητικοί ξέρουν καλά ότι όλα τα φαβορί έχουν και τα αδύνατα σημεία τους.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Μίλαν Ράσταβατς, στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό τόνισε ότι η ομάδα του έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της. Παράλληλα ανέφερε ότι οι Κρητικοί είναι… πεινασμένοι, ενώ τόνισε ότι δεν πιστεύει να γίνουν πολλές διαφοροποιήσεις. «Ολοι ξέρουμε ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες, όμως έχουμε και εμείς το δικαίωμα να πιστεύουμε στις ικανότητές μας. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να ευχαριστήσουμε ποδοσφαιρικά τον κόσμο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε τόσο κόσμο.

Η προετοιμασία για το παιχνίδι ό,τι κάναμε στη σεζόν», τόνισε. Για το πόσο… πεινασμένοι είναι οι ποδοσφαιριστές: «Πρώτα απ’ όλα οι μεγάλες ομάδες είναι έτσι γιατί είναι πάντα πεινασμένες. Και εμείς όμως είμαστε πολύ πεινασμένοι». Για το τι θα πει στους παίκτες: «Θα τους πω να βάλουν στο κεφάλι τους το γιατί θέλουν αυτό το τρόπαιο. Να αναρωτηθούν γι’ αυτό».

Μεντιλίμπαρ:Ο Ολυμπιακός θα κάνει το παιχνίδι του

Ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει… πλύση εγκεφάλου στους παίκτες του τονίζοντας τις δυσκολίες του σημερινού αγώνα. «Εχουμε μπροστά μας έναν πάρα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Το ότι είμαστε το φαβορί δεν θα μας βοηθήσει μέσα στο παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι οι παίκτες μου δεν θα είναι χαλαροί.

Δουλειά μου είναι να έχω την ομάδα συγκεντρωμένη στο 100%. Στο πρωτάθλημα απέναντι σε μικρότερες ομάδες είχαμε δυσκολίες. Θα κάνουμε το παιχνίδι μας και θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που θα μας βάλει ο ΟΦΗ».

Αυτά ήταν τα λόγια του Βάσκου στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Οταν η κουβέντα πήγε στα τρόπαια των δύο ομάδων, τόνισε: «Είμαι 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο και ξεκίνησα να κερδίζω τίτλους πριν από δύο χρόνια. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα κερδίσεις ένα Κύπελλο».

Τη συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα θεωρεί απαραίτητη και ο Ρέτσος. Οσο για το αν πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός επειδή είναι φαβορί, απάντησε: «Θέλουμε να δείξουμε το πρόσωπο που δείχναμε όλο αυτόν τον καιρό. Δεν σκεφτόμαστε το “πρέπει” γιατί τότε δυσκολεύουν τα πράγματα».

Ο δρόμος για τον τελικό

Με το μυαλό στον τελικό του Κυπέλλου, ο ΟΦΗ δεν έκανε καμία νίκη στα Play Off 5-8. Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς θα μπορούσε να διεκδικήσει την έξοδο στην Ευρώπη και μέσω του πρωταθλήματος, ωστόσο ολοκλήρωσε το μίνι πρωτάθλημα των έξι αγωνιστικών με μόλις δύο βαθμούς και... φυσιολογικά τερμάτισε όγδοη. Το ματς στο ΟΑΚΑ, φυσικά, κάλυπτε τα πάντα κι απομένει να φανεί εάν ο ΟΦΗ μπορέσει να πάρει το τρόπαιο, βάζοντας τέλος και σε μία δυσμενέστατη παράδοση που τον θέλει να μην κερδίζει τον Ολυμπιακό από τον Οκτώβριο του 2018 (τότε είχε επιβληθεί με 1-0 στο Ηράκλειο, με γκολ του Πατρίκ Βουό). Ακολούθησαν 15 συνεχόμενες νίκες των Πειραιωτών, οι οποίοι στην τρέχουσα σεζόν επικράτησαν 2-0 στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» (60’ Ζουλιάν Μπιανκόν, 88’ Τσικίνιο) και 1-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (44’πέν. Ροντινέι), για τη 13η και 26η αγωνιστική της Super League, αντίστοιχα.







Ο τρόπος που έφτασε ο ΟΦΗ στον τελικό:



Τέταρτη Φάση, ΟΦΗ - Παναιτωλικός 2-1



Φάση των «16», ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ 3-1, 0-1



Φάση των «8», ΟΦΗ - Παναχαϊκή 5-0, 2-1



Φάση των «4», ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης 1-1, 1-0









Ο Ολυμπιακός θέλει όσο τίποτε άλλο να συνδυάσει τα 100 χρόνια Ιστορίας του με την κατάκτηση του νταμπλ. Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο, οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν συνέχεια στην εκπληκτική περυσινή σεζόν, όταν και έφτασαν στον θρίαμβο στο UEFA Conference League, πανηγυρίζοντας φέτος το 48ο πρωτάθλημα στην Ιστορία τους. Παράλληλα, γνωρίζουν πως του χρόνου θα παίξουν απευθείας στο League Stage του UEFA Champions League. Με τον Ισπανό τεχνικό, οι Πειραιώτες εμφανίζονται σοβαροί σε όλα τα ματς, κάτι που φάνηκε περίτρανα στη διαδικασία των Play Off, όταν, έχοντας μαθηματικά κατακτήσει τον τίτλο, συνέχισαν κερδίζοντας κατά σειρά ΑΕΚ (0-2), ΠΑΟΚ (4-2) και Παναθηναϊκό (0-1).







Ο τρόπος που έφτασε ο Ολυμπιακός στον τελικό:



Φάση των «16», Ολυμπιακός - Athens Kallithea FC 1-0, 1-1



Φάση των «8», Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, 1-1, 1-0



Φάση των «4», Ολυμπιακός - ΑΕΚ 6-0, 0-2

Ο διαιτητής του τελικού







O Πολωνός elite διαιτητής, Σιμόν Μαρτσίνιακ, ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να διευθύνει τον τελικό. Ο 44χρονος έχει διευθύνει πληθώρα σημαντικών αγώνων σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυριότερες διακρίσεις του τον ορισμό του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, Αργεντινή - Γαλλία και στον τελικό του Champions League 2023 ανάμεσα στην Ίντερ και την Μάντσεστερ Σίτι. Επιπλέον, ο Μαρτσίνιακ αναδείχθηκε καλύτερος διαιτητής στον κόσμο το 2022 και το 2023.



Αναλυτικά η διαιτητική ομάδα του τελικού:



Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία), 1ος Βοηθός: Τόμας Λιστκίεβιτς (Πολωνία), 2ος Βοηθός: Μίκαλ Άνταμ Κούπσικ (Πολωνία), 4ος Διαιτητής: Παπαδόπουλος Ιωάννης, VAR: Αντρέι Τόμας Κβιατκόφσκι (Πολωνία), AVAR: Ευαγγέλου Άγγελος, Διαιτητής OAVAR: Παπαπέτρου Αναστάσιος, Παρατηρητής: Μπίκας Γεώργιος.







Οι πιθανές συνθέσεις των δυο ομάδων:



ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Σίλβα, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος,Καραχάλιος, Μπάκιτς (Σενγκέλια), Φούντα, , Νους, Σαλσίδο.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΡΟΥΛΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΦΗ – Ολυμπιακός, Ράσταβατς: “Είμαστε πολύ πεινασμένοι, αυτό θα ρωτήσω τους παίκτες πριν βγουν στο γήπεδο” -Μεντιλίμπαρ: «Γιορτή του ποδοσφαίρου ο τελικός – Να είμαστε καλύτεροι και να κατακτήσουμε το Κύπελλο»