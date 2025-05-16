ΟΦΗ – Ολυμπιακός, Ράσταβατς: “Είμαστε πολύ πεινασμένοι, αυτό θα ρωτήσω τους παίκτες πριν βγουν στο γήπεδο” -Μεντιλίμπαρ: «Γιορτή του ποδοσφαίρου ο τελικός – Να είμαστε καλύτεροι και να κατακτήσουμε το Κύπελλο»

Για έναν ΟΦΗ που θα παρουσιαστεί "πεινασμένος" μίλησε ο Μίλαν Ράσταβατς ενόψει του αυριανού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος όταν αναφέρθηκε για την παρουσία της ομάδας του, του ΟΦΗ...

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του ΟΦΗ:

"Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέρος μίας πολύ σημαντικής στιγμής του Ελληνικού ποδοσφαίρου. Συγχαρητήρια στον κύριο Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αυτό δείχνει τι αντίπαλο θα έχουμε αύριο. Καταλαβαίνουμε όλοι εδώ ποια είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες, αλλά έχουμε το δικαίωμα να πιστεύουμε στις δικές μας πιθανότητες. Προετοιμαστήκαμε με έναν τρόπο για να το διασκεδάσουμε και να παρουσιαστούμε σε ένα καλό επίπεδο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ποδοσφαιρικά τους ανθρώπους που θα έρθουν αύριο να μας δουν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε μεγάλο αριθμό δικών μας φιλάθλων στο ΟΑΚΑ. Η προετοιμασία για το παιχνίδι ήταν όλα όσα κάναμε αυτή τη σεζόν και οι προπονήσεις μετά τους ημιτελικούς.

Οι μεγάλες ομάδες είναι μεγάλες επειδή είναι πάντα πεινασμένες. Είμαστε όμως κι εμείς πολύ πεινασμένοι.

Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας για να μας νιώσει ο αντίπαλος. Ιδανικά πρέπει να είμαστε αρκετά συμπαγείς για να μην έχουμε πρόβλημα στην άμυνα. Θα πρέπει να πιέσουμε τους αντιπάλους και τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η προσέγγιση θα είναι διαφορετική από αυτό που έχουν συνηθίσει οι δύο ομάδες να παρουσιάζουν στο φετινό πρωτάθλημα.

Τα τελευταία μου λόγια προς τους παίκτες θα είναι να τους ρωτήσω γιατί θέλουν να κερδίσουν αυτό το τρόπαιο.

Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα καλά σημεία μας στα εκτός έδρας παιχνίδια με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στο αυριανό παιχνίδι λίγα πράγματα θα είναι από την τακτική. Έχει να κάνει περισσότερο η θέληση των παικτών.

Από την πλευρά του, ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στο πρόσωπο που πρέπει να παρουσιάσει η ομάδα του, ενώ στάθηκε και στα πλάνα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Για το γεγονός πως του λείπει ένα Κύπελλο και αν είναι κίνητρο: “Θέλω να σταθώ στο μεγάλο κατόρθωμα του ΟΦΗ και του προπονητή του, να βρίσκονται εδώ. Σίγουρα δεν είχαν τις ίδιες πιθανότητες στην αρχή της χρονιάς, επομένως είναι μεγάλο κατόρθωμα. Εγώ ξεκίνησα να κερδίζω τρόπαια πριν δύο χρόνια και είμαι προπονητής τριάντα χρόνια. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει ένα τρόπαιο”.

Για το καλό πρόσωπο στα playoffs και το αν τον προβληματίζει ενδεχόμενη χαλαρότητα ή ο αντίπαλος: “Μπορεί να είμαστε το φαβορί αλλά αυτό δεν θα μας δώσει κάποιο πλεονέκτημα. Είναι τελικός είναι τρόπαιο και δεν πιστεύω οι παίκτες μου να είναι χαλαροί. Δεν σταματήσαμε στα playoffa, δεν θα σταματήσουμε τώρα. Θα αντιμετωπίσουμε μία άξια ομάδα που μας δυσκόλεψε πολύ στο τελευταίο εντός έδρας μας”.

Για το ποιον θα προτιμούσε να μην παίξει από τον ΟΦΗ: “Μας αρέσει να γίνονται όλα ομαλά. Για αυτό θέλουμε και οι δύο να είμαστε καλύτεροι. Να μην υπάρξει κάτι που θα χαλάσει την ομαλότητα”.

Για το αν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κλειστή άμυνα: “Είναι αλήθεια πως απέναντι σε θεωρητικά μικρότερες ομάδες δυσκολευτήκαμε πολύ. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν θα ασχοληθούμε με το τι κάνει ο αντίπαλος. Θα παίξουμε όπως παίζουμε πάντα. Είναι δική μας δουλειά το πως θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο και δική του να μας βάλει τις δυσκολίες. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο”.

Για τα πλάνα του και το αν υπάρχει ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν οι Κωστούλας και Όρτα: “Ο Κωστούλας δεν θα είναι. Ο Όρτα προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα και είναι πιθανό. Έχω πάρει περίπου τις αποφάσεις μου. Πρέπει πρώτα να τελειώσει η προπόνηση”.

Για το αν έχει προετοιμαστεί για ενδεχόμενη παράταση: “Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια. Αν βρισκόμαστε εδώ είναι επειδή ήμασταν οι καλύτερες της διοργάνωσης. Να προσπαθήσουμε να είμαστε παρόντες στα 90 λεπτά και αν δεν φτάσουν να συνεχίσουμε να παλεύουμε”.

Για το τι είπε στους παίκτες του προκειμένου να διεκδικούν όλα τα ματς μέχρι το τέλος και τον κόσμο της ομάδας: “Το να δώσεις κίνητρο στην ομάδα είναι απλό. Απέμενε ο τελικός Κυπέλλου και σε αυτά τα τρία παιχνίδια έπρεπε να μείνουμε καλοί. Γιατί είναι δύσκολο να ρίξεις την απόδοσή σου και να την ανεβάζεις στον τελικό. Η αυριανή μέρα είναι γιορτή. Θέλουμε όλοι να είναι χαρούμενοι. Ο αγώνας γίνεται για τον κόσμο. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για να διεξαχθεί ένας πολύ ωραίος τελικός που θα τον ευχαριστηθούν όλοι. Ο τελικός πρέπει να γίνεται με κόσμο. Δεν είναι φυσιολογικό να γίνεται σε άδειες κερκίδες”