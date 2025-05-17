Συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη: Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει και ποιος περιμένει στη γωνία

Και μετά την Κωνσταντινούπολη τι; Αυτό το ερώτημα παραμένει αναπάντητο μετά την χθεσινή επαφή των αντιπροσωπειών Ρωσίας και Ουκρανίας σε τουρκικό έδαφος.

Χθες βράδυ μάλιστα κυκλοφόρησε και η ανεπιβεβαίωτη πληροφορία για νέο γύρο συνομιλιών τον Ιούνιο.

Τα πεπραγμένα πάντως των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Τουρκία ήταν περισσότερο «θέαμα» παρά «περιεχόμενο», σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Sky News, Alex Rossi. Ο Rossi αναφέρει ότι υπήρχε ένα «στοιχείο θεατρικότητας» στην Κωνσταντινούπολη, με την Ουκρανία και τη Ρωσία να επιδιώκουν να «προωθήσουν τις θέσεις τους προκειμένου να συγκεντρώσουν διεθνή υποστήριξη».

«Οι Ουκρανοί θέλουν να δείξουν ότι είναι πραγματικά σοβαροί για την ειρήνη και να υπονομεύσουν τους Ρώσους με την «απουσία» του Πούτιν», λέει ο Rossi. «Από τη ρωσική άποψη, η χαμηλού επιπέδου αντιπροσωπεία που στάλθηκε στην Τουρκία είναι πολύ αποκαλυπτική. Θέλουν να στείλουν το μήνυμα ότι είναι πρόθυμοι να ενεργήσουν διπλωματικά, αλλά δεν προχωρούν σε καμία κατεύθυνση προς την κατάπαυση του πυρός».

Ο Rossi λέει ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι, όσον αφορά τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Μόσχα κερδίζει στο πεδίο της μάχης και κάθε σπιθαμή εδάφους που καταλαμβάνει κάνει τη Ρωσία ισχυρότερη, όταν «τελικά όλοι θα πρέπει να σοβαρευτούν και να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Πούτιν θέλει να ανακτήσει τις απώλειες της Σοβιετικής Ένωσης

Ο Rossi λέει ότι ένα βασικό στοιχείο όταν σκεφτόμαστε τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι η επιθυμία του Πούτιν να επαναπροσδιορίσει τον σοβιετικό χώρο. «Ο Πούτιν θέλει να καθίσει στο τραπέζι με τον Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να ανατρέψει τις απώλειες που υπέστη μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991», λέει ο αναλυτής. «Το μεγάλο ερώτημα σε όλα αυτά είναι αν ο Τραμπ θα παραμείνει αρκετά αφοσιωμένος για να προχωρήσει προς αυτή τη συνάντηση. Τελικά, η διπλωματική αναμέτρηση που όλοι περιμένουν είναι μια συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν ο Τραμπ, ο Ζελένσκι και ο Πούτιν, ίσως όλοι στην ίδια αίθουσα».

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι χθες ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει σύντομα «ανταλλαγές» με τους Ρώσους.

Ο Πούτιν, ωστόσο, θέλει κάτι περισσότερο από μια απλή κατάπαυση του πυρός, συνδέοντάς την με πολλούς όρους. Ως εκ τούτου, προσπαθεί να πείσει τον Τραμπ για το ίδιο, ώστε να σταματήσει να επιμένει σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και να αποδεχτεί τους όρους του Κρεμλίνου. Φυσικά, ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι θέλουν να το αποτρέψουν αυτό αποδεικνύοντας στον Τραμπ ότι ο Πούτιν απλώς καθυστερεί και ότι οι όροι του είναι εντελώς απαράδεκτοι.

Οι ρωσικοί στόχοι

Η Ρωσία δηλώνει «ικανοποιημένη» από τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη. Η συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη ικανοποίησε και τους δύο στόχους της Μόσχας: να δείξει τη βούληση για ειρήνη χωρίς να δώσει τίποτα.

Παρά τη διάρκεια της, που δεν ξεπέρασε τις δύο ώρες, το γεγονός ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός. Ωστόσο, είναι ένα μικρό βήμα, μια μικρή κίνηση, και σε καμία περίπτωση ένα τεράστιο άλμα.

Το μόνο ουσιαστικό αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή κρατουμένων, η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής. Πρόκειται ίσως για ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά δεν φέρνει τις δύο πλευρές πιο κοντά. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ τους σε θεμελιώδη ζητήματα όπως η επικράτεια, οι εγγυήσεις ασφάλειας και η κατάπαυση του πυρός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ρώσοι ζήτησαν να παραιτηθούν οι Ουκρανοί από 4 περιφέρειες: Ντονιέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζιε και Χερσώνα

Το επιχείρημα της Ρωσίας κατά της άμεσης 30ήμερης εκεχειρίας είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την εφαρμογή της, όπως ο τρόπος παρακολούθησής της.

Έτσι, δήλωσαν ότι οι δύο πλευρές θα παρουσιάσουν τώρα το όραμά τους για κατάπαυση του πυρός και ότι οι συνομιλίες θα μπορούν να συνεχιστούν μετά από αυτό.

Με λίγα λόγια συμπερασματικά, η Μόσχα είναι ικανοποιημένη, αλλά το Κίεβο και η Ευρώπη δεν είναι. Το ερώτημα, όπως πάντα, είναι: τι θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ;

