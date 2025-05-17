Πάτρα - τροχαίο: Ο οδηγός ήταν εγκλωβισμένος για ώρα κάτω από το αυτοκίνητο (φωτο)
clock 08:44 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Θρίλερ στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας στο ύψος των Εργατικών Κατοικιών Ιτεών, με οδηγό ΙΧ που έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, βγήκε από το δρόμο και ανετράπη, έχοντας ακινητοποιηθεί σε πλάγια θέση.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε στις 5.20 τα ξημερώματα, και ο οδηγός είχε βγει με το μισό του σώμα έξω από το παράθυρο και είχε εγκλωβιστεί κάτω από το όχημά του.

Αιμορραγούσε, όμως είχε επαφή και έκανε κάποιες κινήσεις.

Ειδοποιήθηκε άμεσα η Τροχαία και το ΕΚΑΒ απο περαστικούς, όμως η Πυροσβεστική υπηρεσία έλαβε σήμα από το 112 στις 05.38 που σημαίνει ότι ο άτυχος άνδρας παρέμενε εγκλωβισμένος για πάνω από μισή ώρα, μέχρι να φθάσουν οι πυροσβέστες.

Με το κεφάλι και το μισό κορμί του έξω από το όχημα και το υπόλοιπο σώμα του κάτω από αυτό.

Τελικά με την βοήθεια πυροσβεστών, αστυνομίας και ΕΚΑΒ το αυτοκίνητο ανασηλώθηκε, οι διασώστες έβγαλαν τον τραυματία από το αυτοκίνητο και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο. Είχε χάσει αρκετό αίμα, ωστόσο είχε επικοινωνία. Αγνωστο παραμένει πώς έχασε τον έλεγχο.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες εκτροπής. Ο οδηγός του ΙΧ είναι γύρω στα 35.

πηγή: flamis.gr

