Θρίλερ στην Κωνσταντινούπολη: «Μη ρεαλιστικά» τα αιτήματα της Ρωσίας, λέει το Κίεβο

Η σύγχυση γύρω από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς στην Κωνσταντινούπολη συνεχίζεται και σήμερα καθώς ενώ σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν ουκρανικά και ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι γίνεται διάλειμμα. «Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν τελειώσει. Τα μέρη έχουν κάνει ένα διάλειμμα», αναφέρει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Ουκρανική πηγή ανέφερε σύμφωνα με το Reuters ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η ρωσική πλευρά έθεσε μη ρεαλιστικά αιτήματα, τα οποία ξεπερνούσαν κατά πολύ αυτά που οι δύο πλευρές είχαν συζητήσει στο παρελθόν.

«Οι ρωσικές απαιτήσεις είναι εκτός πραγματικότητας και υπερβαίνουν κατά πολύ οτιδήποτε έχει συζητηθεί προηγουμένως. Περιλαμβάνουν τελεσίγραφα προς την Ουκρανία να αποσυρθεί από το έδαφός της για κατάπαυση του πυρός και άλλους μη αρχικούς και μη εποικοδομητικούς όρους», δήλωσε η πηγή στο Reuters υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ukraine’s Yermak, Turkey’s Fidan, US StateSec Rubio in Istanbul pic.twitter.com/gC3xU7da9T — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 16, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο να παραδώσει ουκρανικά εδάφη πριν από μια κατάπαυση του πυρός, τόνισε Ουκρανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική κατάπαυση του πυρός και περαιτέρω γνήσια ειρηνευτική διαδικασία χωρίς προϋποθέσεις» πρόσθεσε η ουκρανική πηγή.

Μια ουκρανική πηγή προσκείμενη στις ειρηνευτικές συνομιλίες Μόσχας-Κιέβου αποκάλυψε στο BBC ότι η Ρωσία απαίτησε να μην παραστούν οι Αμερικανοί στη συνάντηση.

Επίσης τόνισε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία «δεν είχε εντολή να λάβει σημαντικές αποφάσεις».

«Δεν είναι έτοιμοι να αποφασίσουν οτιδήποτε ουσιαστικό για τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε η πηγή.

Το Κίεβο μάλιστα τόνισε ότι οι Ουκρανοί «ήρθαν με σαφή εντολή» και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τη συνάντηση για να «χαλάσει χρόνο και να δώσει μια παράσταση».

«Έχουμε πληροφορίες ότι οι Ρώσοι σχεδιάζουν να πάνε κατευθείαν στο ξενοδοχείο μετά τις διαπραγματεύσεις και τη συνέντευξη Τύπου και από εκεί στο αεροδρόμιο. Αυτό δείχνει επίσης ότι μπορεί να μην είναι σοβαροί», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Αυτές ήταν οι πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο εθνών από τις αρχές του 2022, αμέσως μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι είναι κρίσιμο να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό. Είπε ότι ήταν χαρούμενος που είδε τη βούληση και των δύο πλευρών να ανοίξουν ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας για ειρήνη και ότι ήταν σημαντικό οι συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης να αποτελέσουν τη βάση για μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

«Υπάρχουν δύο δρόμοι μπροστά μας: ο ένας δρόμος θα μας οδηγήσει σε μια διαδικασία που θα οδηγήσει στην ειρήνη, ενώ ο άλλος θα οδηγήσει σε περισσότερη καταστροφή και θάνατο. Οι πλευρές θα αποφασίσουν μόνες τους, με τη δική τους βούληση, ποιο δρόμο θα επιλέξουν», δήλωσε ο Φιντάν. Οι εμπόλεμες πλευρές δεν είχαν συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο από τον Μάρτιο του 2022, τον μήνα μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Σε μία άλλη εξέλιξη ο Πάπας Λέων προσφέρθηκε να ενεργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ Κιέβου και Μόσχας για να βοηθήσει στην εξασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία, ανέφερε το ιταλικό μέσο ενημέρωσης RAI, επικαλούμενο τον Υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν.

Ο Παρολίν δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πάπας θα μπορούσε να διατεθεί για μια συνάντηση μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, ώστε να συναντηθούν και «τουλάχιστον να μιλήσουν» μεταξύ τους, ανέφερε το RAI. Η Αγία Έδρα θα μπορούσε να είναι ένα «πολύ κατάλληλο μέρος», πρόσθεσε ο Παρoλίν.

