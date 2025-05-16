Αρκαλοχώρι: Ζητούνται επιπλέον κονδύλια για τη κατεδάφιση επικίνδυνων σπιτιών

Την επείγουσα ανάγκη διάθεσης επιπλέον κονδυλίων για τις κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, όπως αναφέρει μέσα από ανακοίνωση του ο σύλλογος Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα»

Αναλυτικά:

Αξιότιμοι κύριοι,

Ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» εκπροσωπώντας τους σεισμόπληκτους της περιοχής εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την τραγική καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων των ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτισμάτων από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.

Τα χρήματα που μέχρι τώρα έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό αποδείχτηκαν απολύτως ανεπαρκή για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες.

Αποτέλεσμα είναι να παραμένουν διάσπαρτα ερείπια και επικίνδυνα κουφάρια κτιρίων στο Αρκαλοχώρι και σε πολλές κοινότητες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας συνιστώντας άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ζωή των πολιτών αλλά και σοβαρό εμπόδιο στην ανασυγκρότηση της περιοχής. Είναι απαράδεκτο, τέσσερα χρόνια μετά τον σεισμό, η πολιτεία να μη δίνει την πρέπουσα προτεραιότητα στο συγκεκριμένο κρίσιμο ζήτημα, που είναι πρωτίστως θέμα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Ζητούμε την άμεση έγκριση και διάθεση νέων, επαρκών κονδυλίων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η κατεδάφιση όλων των ετοιμόρροπων κτισμάτων, πριν θρηνήσουμε θύματα ή αντιμετωπίσουμε νέες καταστροφές από φυσικά φαινόμενα.

Ο Σύλλογός μας αλλά και το σύνολο των σεισμοπλήκτων δημοτών, αναμένει την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία με στόχο την προστασία και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή μας.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

